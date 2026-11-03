Taranto, Monster film festival: dalla Scandinavia il vincitore

È stato Premiato ‘No Rest for the Wicked’, doppio riconoscimento per l’italiano ‘Everblind

Arriva dalla Scandinavia il film vincitore (miglior lungometraggio) della nona edizione del Monsters – Fantastic Film Festival, conclusasi a Taranto dopo dieci giorni di proiezioni, incontri e ospiti internazionali. Si tratta di No Rest for the Wicked (Danimarca/Islanda/Isole Faroe, 2026) del regista Kasper Kalle.

Doppietta per l’Italia con “Everblind” di Camillo Sancisi, premiato sia come miglior cortometraggio del Concorso internazionale sia come miglior corto italiano, riconoscimento assegnato dal regista Paolo Strippoli, che ha attribuito una menzione speciale anche a “Paleogene” di Lorenzo Rizza. Ambientato nel 1862 nelle Isole Faroe, “No Rest for the Wicked” racconta un amore proibito tra un pescatore e un baleniere, destinato a sopravvivere alla tragedia e alla morte, fino a risvegliare forze mistiche. La giuria internazionale ha premiato la capacità del regista di costruire un immaginario gotico e romantico, utilizzando gli strumenti dell’horror senza ricorrere a stereotipi. Il premio per la miglior regia è andato all’americano Harrison Atkins per “Sour Minnows”.

Tra i cortometraggi, riconoscimento per la regia a “The 57th Murder” di Jud Willmont, mentre “The Last Cheap House” di Meg Favreau ha conquistato il premio della giuria studenti. “Wolfie” di Philippe Kastner è stato scelto dalla giuria dei bambini per il concorso Kids. Il Premio Maestri del Fantastico è stato consegnato a Pino Donaggio, Mariano Baino e Catriona MacColl. La manifestazione, dal 22 al 31 ottobre, ha proposto 75 film, di cui 15 in prima nazionale, in otto location cittadine. “Il pubblico – ha commentato il direttore artistico Davide Di Giorgio – ci ha trasmesso il suo entusiasmo, rinnovando un rapporto che va consolidato e approfondito. Un grande evento dedicato al fantastico e all’horror è possibile a Taranto”. (ANSA).

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