Taranto, torna la rassegna “Un anno di concerti al MArTA” dal 16 marzo

Al via la terza stagione organizzata dal Museo tarantino e dall’associazione Le Corti di Taras in collaborazione con LA Chorus

Spazia da Brahms a Mozart, toccando Tchaikowsky, Rachmaninov, Chopin, ma anche le note composte da Ennio Morricone, il concerto che domenica 16 marzo segnerà il terzo appuntamento stagione della rassegna “Un anno di concerti al MArTA”, voluta dal Museo archeologico nazionale di Taranto e dall’associazione Le Corti di Taras in collaborazione con LA Chorus.

In scena, nella matineé che mette insieme musica e archeologia, ci sarà “Music Anthology”, il concerto interpretato da l’Harmoniae Aureae Ensemble, un quartetto d’archi e contrabbasso che colloquieranno con il pianoforte di Sebastiano Brusco.

L’esemble formata da Pierfrancesco Fiordaliso e Radoslaw Sordo (violini), Morian Taddei (viola), Vittorio Infermo (violoncello) e Calarco Pardo Camilo (contrabbasso), propone una tecnica interpretativa caratterizzata da autenticità e espressività che trae origine – dicono dall’ensemble – dal bisogno di comunicare la spiritualità della musica piuttosto che una mera spettacolarizzazione della performance.

Non a caso Harmoniae Aureae significa proprio armonia d’oro, così come il connubio tra la musica e la fruizione dei contenuti culturali del Museo MArTA, arricchiti fino al 6 luglio dall’esposizione della lastra di bronzo originale della Lex Municipii, e dalla mostra incentrata sulla figura di Penelope.

Il programma di visita di domenica prossima prevede i percorsi delle sale VII e VIII al secondo piano del Museo archeologico nazionale di Taranto che raccolgono testimonianze della città greca e della chora, passando per quelle legate alle famose tombe degli atleti tarantini.

La visita al MArTA, il concerto e l’aperitivo hanno un costo di 10 euro. I biglietti per partecipare a tale proposta sono acquistabili sulla piattaforma www.vivaticket.com o nella sede de Le Corti di Taras in via Giovinazzi, 28 (dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00. Ingresso visita guidata alle ore 10.00. Accesso al concerto alle ore 11.00.