di Rosa Elenia Stravato

Un’istrionica presenza nel panorama letterario mondiale, un intellettuale franco che attraverso le sue visioni ha saputo raccontare le complesse e mutevoli trasformazioni dell’animo umano

In occasione dei novant’anni di Don DeLillo (nato a New York il 20 novembre 1936), Einaudi riporta finalmente sugli scaffali un tassello fondamentale e da tempo introvabile della narrativa postmoderna americana: I nomi (The Names, 1982), proposto al pubblico in una nuova, smagliante traduzione firmata da Federica Aceto. Apparentemente costruito con gli ingranaggi della migliore spy-story anni Ottanta — alla maniera di Ludlum o Forsyth — il romanzo si muove tra i deserti del Medio Oriente, l’India e le acque abbacinanti dell’Egeo.

Il protagonista è James Axton, un ex scrittore americano di stanza ad Atene che lavora come analista del rischio per una multinazionale. Sull’immaginaria isola greca di Kouros vivono la moglie Kathryn, da cui è separato, e il figlio di nove anni, Tap. Lì Kathryn collabora agli scavi dell’archeologo Owen Brademas, il quale svela l’esistenza di un inquietante culto segreto nell’entroterra: una setta di adoratori dell’alfabeto sospettata di compiere omicidi rituali scegliendo le vittime in base alle iniziali dei loro nomi.

Ma come accade fin dall’esordio Americana (1971), DeLillo padroneggia l’arte di raccontare due storie in una. Sotto la superficie dell’intrigo geopolitico e poliziesco si apre un secondo, vertiginoso livello di lettura: un’indagine sul linguaggio inteso come ossessione, incantesimo e disperato tentativo di dare un senso al caos. Tutti i personaggi sono prigionieri o artefici del segno: i fanatici che sacrificano vite alle lettere dell’alfabeto, Owen che abbandona l’archeologia per l’epigrafia, James che redige rapporti verbosi, fino al piccolo Tap, inventore di una lingua ludica e sgrammaticata a cui è affidata la memorabile chiusura del libro. Come sottolinea la traduttrice Federica Aceto, i dialoghi stessi rinunciano al realismo quotidiano per fondersi in un’unica, magnetica phoné letteraria. Nato durante un lungo grand tour tra Grecia, Medio Oriente e India finanziato da una borsa della Guggenheim Foundation, I nomi segna anche una svolta decisiva nel metodo compositivo di DeLillo: l’autore iniziò infatti a battere a macchina ogni singolo paragrafo su un foglio a parte, lasciando che lo spazio bianco della pagina scolpisse con assoluta nitidezza luoghi, rovine e psicologie. Pubblicato in Italia prima da Pironti (1990) e poi da Einaudi (2004), questo romanzo rappresenta lo spartiacque perfetto nella traiettoria dell’autore cresciuto nel Bronx e formato alla Fordham University. Esiste un prima e dopo nella produzione di DeLillo: il prima verte sulla sperimentazione sui generi di consumo, dalla fantascienza di Ratner’s Star (1976) al thriller politico di Players (1977) e Running Dog (1978).

Il dopo inaugura la stagione dei monumenti letterari che hanno radiografato le paranoie dell’Occidente, i media e il consumismo — dall’apocalisse domestica di Rumore bianco (1985) al labirinto cospirazionista di Libra (1988), dall’affresco novecentesco di Underworld (1997) fino alle inquietudini post-11 settembre e digitali di Cosmopolis, L’uomo che cade, Zero K e Il silenzio. Definito dallo scrittore Geoff Dyer «un romanzo del Ventunesimo secolo pubblicato nel 1982», I nomi è forse il più autenticamente “classico” dei libri di DeLillo: un’opera capace di guardare oltre le crisi geopolitiche del suo tempo per interrogare ciò che viene prima di ogni ideologia e di ogni paura — la forma incisa nella pietra, il suono, il mistero originario dell’alfabeto. La scrittura di Don DeLillo occupa una posizione singolare nel panorama del postmodernismo americano, distinguendosi tanto dal massimalismo enciclopedico e barocco di Thomas Pynchon quanto dal minimalismo glaciale di Raymond Carver.

La sua poetica si connota come fenomenologia della percezione contemporanea, in cui la forma linguistica non si limita a mimare il reale, ma ne svela l’impalcatura mediatica, tecnologica e semiologica. La sintassi predilige un ritmo sincopato, fatto di giustapposizioni paratattiche, frasi nominali e improvvisi scarti tonali in cui il registro colloquiale del gergo pubblicitario o televisivo collide con una tensione lirica e quasi liturgica. DeLillo — memore degli esordi come copywriter nel mondo della pubblicità newyorkese — possiede un orecchio assoluto per il ritmo della frase ad effetto, ma ne rovescia la funzione: laddove il linguaggio pubblicitario mira a narcotizzare la coscienza, la sua prosa genera uno straniamento cognitivo, costringendo il lettore a osservare l’opacità delle parole che abita quotidianamente.

Uno degli aspetti più peculiari e antirealistici della narrativa di DeLillo risiede nella costruzione dei dialoghi. I suoi personaggi non conversano secondo i codici del mimetismo psicologico ottocentesco; piuttosto, incrociano monologhi paralleli, rimbalzando frammenti di sapere enciclopedico, tic mediatici, teorie cospirazioniste e intuizioni metafisiche. Come ha acutamente osservato la critica, le voci dei personaggi delilliani sembrano emanare da un’unica sorgente — una sorta di phoné sovraindividuale — che incarna la coscienza stessa dell’epoca. In DeLillo l’interiorità del soggetto moderno appare porosa, costantemente colonizzata dal flusso ininterrotto delle immagini, dei marchi commerciali e dei notiziari (Rumore bianco, 1985).

Di conseguenza, il dialogo non serve a far progredire l’azione secondo nessi causali tradizionali, bensì a mettere in scena la solitudine ontologica di individui che parlano la lingua impersonale dei sistemi che li sovrastano.Sul versante tematico e strutturale, la scrittura di DeLillo opera per stratificazione binaria (la capacità di raccontare “due storie in una”). L’involucro narrativo attinge spesso ai moduli della paraletteratura — la spy-story, il thriller geopolitico, la fantascienza distopica — per poi svuotarli dall’interno e trasformarli in dispositivi epistemologici.

La frase si fa ancora più ellittica, i tempi narrativi si dilatano fino alla stasi contemplativa e l’attenzione si sposta dal frastuono dei media al corpo mortalmente esposto, al lutto, fino all’ammutolimento definitivo degli schermi. In questa parabola conclusiva, la scrittura delilliana raggiunge la sua massima coerenza: dopo aver interrogato per mezzo secolo l’ipertrofia del linguaggio e l’ossessione di nominare il mondo con I nomi, approda alla soglia del dicibile, facendo del silenzio la forma estrema di resistenza critica contro la dissoluzione antropologica del presente. (Crediti foto Wikipedia)