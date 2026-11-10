Un visionario della cultura che fa battere il cuore dello spettacolo

di Rosa Elenia Stravato

La nomina nel Comitato d’Indirizzo Artistico dei David di Donatello e il percorso di Giulio Dilonardo

L’ingresso nel Comitato d’Indirizzo Artistico dei Premi David di Donatello rappresenta un nuovo e prestigioso tassello nell’affermazione istituzionale di Giulio Dilonardo. Designato in rappresentanza dell’AGIS all’interno dell’organismo chiamato a definire le linee guida e il futuro del premio cinematografico più importante d’Italia, Dilonardo affiancherà il Direttore Artistico Gian Luca Farinelli e le eccellenze del settore in un momento di grande rinnovamento per la settima arte. Questa nomina riconosce centralità e peso specifico alla sua figura, confermando come la sua esperienza sia ormai indispensabile nei luoghi in cui si decide la politica culturale del Paese.



C’è chi vive lo spettacolo solo da spettatore e chi ne conosce fin nell’intimo ingranaggi, ritmi e segreti. Giulio Dilonardo appartiene a quella rara classe di impresari capaci di coniugare la passione viscerale per il palcoscenico con una visione strategica d’insieme. La sua nomina all’unanimità a Vicepresidente dell’Associazione generale italiana dello spettacolo, al fianco del Presidente Francesco Giambrone e del vicepresidente confermato Marco Parri, è il naturale step di una carriera costruita sul campo, sostenuta da una fiducia condivisa che attraversa l’intero comparto.

Partito dalle suggestive atmosfere di Bari e custode dell’identità dello storico Teatro Verdi di Martina Franca, Dilonardo ha saputo intrecciare il rispetto per le radici territoriali con l’ampio respiro dell’innovazione.

La sua figura incarna l’impresario a tutto tondo; un professionista che spazia dalla gestione quotidiana delle sale alla promozione del cinema d’autore, fino allo sviluppo delle moderne multisala su scala nazionale. Un dinamismo concreto che negli anni lo ha visto guidare l’ANEC e l’AGIS in Puglia e Basilicata, presiedere le Unioni Regionali e sedere ai tavoli del Ministero della Cultura nel Consiglio Superiore del Cinema e dell’Audiovisivo e nell’Osservatorio dello Spettacolo.



Oggi la sua leadership si estende al vertice dell’ente che tutela le imprese e i luoghi dell’arte dal vivo e del cinema in Italia, un settore chiamato a riprogettare il proprio futuro tra sostenibilità, qualità e legame con i territori. Attivo anche sul fronte del dibattito culturale come vicepresidente della Fondazione Tatarella, Dilonardo scrive un nuovo capitolo incarnando perfettamente la figura di un condottiero della cultura, capace di far dialogare le istituzioni con la vita vera dei teatri e delle sale di proiezione.