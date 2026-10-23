Un’impronta nella storia: Statte inaugura Via Artemisia Gentileschi, la prima strada dedicata a una donna

Dì Rosa Elenia Stravato

Un traguardo civico nato dai banchi di scuola;l’impegno delle nuove generazioni e delle istituzioni regala alla comunità il primo riconoscimento toponomastico al femminile

Ci sono giorni in cui la mappa di una città smette di essere una semplice griglia di asfalto e pietra per diventare la trama viva della sua identità civile e culturale. Per la comunità di Statte, il 23 ottobre 2026 segna una di quelle date destinate a rimanere impresse nella memoria collettiva: l’inaugurazione ufficiale di Via Artemisia Gentileschi. Un nome che non è solo una via ma un simbolo di riscatto, coraggio e bellezza. Si tratta di uno snodo storico senza precedenti poiché è la prima strada della città di Statte ad essere intitolata a una figura femminile. In un panorama nazionale in cui la toponomastica ha per lungo tempo trascurato il contributo delle donne alla storia, all’arte e alla scienza, questo gesto rappresenta un segnale forte di cambiamento e un passo concreto per la promozione delle pari opportunità. Dedicare una via ad Artemisia Gentileschi – pittrice straordinaria del Seicento e donna capace di ergersi con dignità contro la violenza e i pregiudizi della sua epoca – significa restituire visibilità e voce a chi per troppo tempo è rimasta nell’ombra.

Ciò che rende questo traguardo ancora più significativo è la sua genesi. Questo prestigioso risultato non è calato dall’alto, ma nasce direttamente dalla proposta e dall’impegno appassionato delle studentesse e degli studenti dell’Istituto “Leonardo Da Vinci”, sotto la guida attenta e partecipe dei loro docenti: i ragazzi hanno saputo trasformare un’idea in un’azione civica concreta. La scuola si è confermata così per l’ennesima volta come uno straordinario “laboratorio di cittadinanza attiva”, un luogo d’elezione capace di dialogare con le istituzioni pubbliche, di stimolare riflessioni profonde sull’equità di genere e di guidare la crescita civile dell’intero territorio.

L’iniziativa, approvata a seguito dell’autorizzazione formale del Prefetto e del parere favorevole della Società di Storia Patria per la Puglia, ha visto la convergenza entusiasta delle istituzioni locali e scolastiche.

Alla cerimonia ufficiale hanno preso parte con grande orgoglio il Sindaco della città di Statte, Dott. Fabio Spada, e l’Assessore alle Pari Opportunità, Avv. Giusy Granio, che hanno accolto fin da subito con determinazione l’istanza mossa dal mondo della scuola. Accanto a loro, la Dirigente Scolastica reggente, Dott.ssa Roberta Leporati, insieme al DSGA, al personale amministrativo ed educativo, ai docenti. La presenza della comunità scolastica celebra il compimento di un percorso iniziato tra i banchi e giunto oggi a tessere una nuova pagina di storia cittadina.

Da oggi, percorrere Via Artemisia Gentileschi vorrà dire ricordare a ogni cittadino, e in particolare alle giovani generazioni, che il talento, la determinazione e la giustizia non hanno genere. È il segno di una Statte che guarda avanti, forte del contributo e del pensiero critico dei suoi giovani cittadini.