Nell’Ambito di Massafra la riduzione dei fondi regionali lascia fuori fino al 30% delle domande in alcune strutture. Gestori in allarme dopo l’audizione in VI Commissione: chiesto un tavolo tecnico urgente per reperire nuove risorse

Bambini costretti a interrompere il percorso educativo, famiglie che non riescono più a sostenere le rette degli asili nido ed educatrici che rischiano di perdere il posto di lavoro. È il quadro che emerge dopo la riduzione dei finanziamenti regionali destinati ai Buoni Educativi 0-3 anni per l’anno educativo 2026/2027.

Una situazione che sta già producendo conseguenze concrete nell’Ambito Territoriale Sociale di Massafra, che comprende anche i Comuni di Palagiano, Statte e Mottola. Qui i gestori degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia stanno comunicando alle famiglie escluse dal beneficio che non potranno più garantire la frequenza dei bambini alle condizioni economiche precedentemente applicate.

A pagare il prezzo più alto sono proprio i nuclei familiari economicamente più fragili. In alcuni casi, genitori che versavano appena 12 euro al mese di compartecipazione si trovano ora a dover affrontare l’intero costo della retta. Una spesa che, per molte famiglie, è semplicemente insostenibile. Il rischio è che un servizio fondamentale per lo sviluppo dei bambini e per il sostegno alla genitorialità diventi un’opportunità accessibile soltanto a chi dispone di risorse economiche sufficienti.

A rendere ancora più pesante il quadro è la decorrenza delle conseguenze economiche: la mancata copertura dei Buoni Educativi riguarda infatti l’intero anno educativo, a partire dal 1° settembre. Le strutture avevano appreso della riduzione delle risorse il 1° agosto, dopo la pubblicazione dell’avviso regionale. Per conoscere l’effettiva platea dei bambini esclusi dal finanziamento, tuttavia, è stato necessario attendere il 14 ottobre, data di approvazione definitiva delle graduatorie.

Secondo le stime dei gestori dell’Ambito di Massafra, i posti finanziabili si sono ridotti del 20%. Una contrazione che, a causa della distribuzione dei posti disponibili nelle diverse fasce d’età, arriva in alcune strutture a interessare il 25-30% delle domande. Non si tratta soltanto di un problema di accesso ai servizi per le famiglie. La diminuzione delle frequenze rischia di mettere in difficoltà anche la tenuta economica delle strutture, molte delle quali sono gestite da enti del Terzo settore che negli anni hanno investito nella costruzione di una rete educativa territoriale.

La questione è approdata il 19 novembre in VI Commissione del Consiglio regionale della Puglia, riunita su richiesta del consigliere regionale Renato Perrini, che ha raccolto le preoccupazioni dei gestori. All’audizione, presieduta da Annagrazia Angolano, hanno partecipato Roberto Liverano, Giuseppe Russo e Mria Lauretana Palmisano, in rappresentanza dei servizi educativi dell’Ambito di Massafra.

Nel suo intervento, Roberto Liverano ha evidenziato le difficoltà delle strutture gestite da enti del Terzo settore senza finalità di lucro, che non dispongono delle risorse necessarie per sostenere autonomamente i costi dei posti rimasti privi di finanziamento pubblico. La riduzione del numero di bambini frequentanti comporta inevitabilmente anche una diminuzione del personale educativo necessario, in applicazione dei rapporti numerici previsti dalla normativa regionale.

Il problema, dunque, investe contemporaneamente due diritti: quello dei bambini alla continuità educativa e quello delle lavoratrici alla stabilità occupazionale. Una questione particolarmente rilevante in un comparto caratterizzato da una presenza prevalentemente femminile. Liverano ha richiamato, infatti, lo stretto legame tra disponibilità dei servizi per l’infanzia, occupazione femminile, autonomia economica e pari opportunità.

Un ulteriore elemento di criticità è stato evidenziato da Giuseppe Russo, che ha posto l’accento sulle ripercussioni della riduzione dei finanziamenti in un territorio già segnato dalla crisi dell’ex Ilva e del suo indotto. Il ricorso alla cassa integrazione e la contrazione dei redditi hanno aggravato le condizioni economiche di numerose famiglie, molte delle quali monoreddito. In questo scenario, perdere il Buono Educativo può significare molto più che rinunciare a un servizio. Senza la possibilità di affidare i figli a un asilo nido, uno dei genitori, spesso la madre, potrebbe essere costretto a ridurre l’attività lavorativa o addirittura ad abbandonarla.

Si delinea così un doppio rischio occupazionale: da una parte le educatrici, per le quali la diminuzione delle frequenze può tradursi in una riduzione dei posti di lavoro; dall’altra le madri che, non potendo più contare sul servizio educativo, potrebbero essere costrette a rinunciare alla propria occupazione.

Particolarmente significativo l’intervento di Maria Lauretana Palmisano, che ha portato all’attenzione della Commissione il tema della continuità educativa, parlando nella duplice veste di educatrice e madre. Il suo contributo ha richiamato l’attenzione su un aspetto che rischia di rimanere in secondo piano nel dibattito sulle risorse: per un bambino, soprattutto nei primi anni di vita, il nido non è soltanto un luogo in cui trascorrere alcune ore della giornata, ma un ambiente nel quale si costruiscono relazioni, affetti, esperienze e legami con le educatrici e con i coetanei. Un percorso di crescita che non può essere interrotto improvvisamente senza conseguenze sul piano relazionale ed educativo.

Palmisano ha inoltre sottolineato l’importanza di salvaguardare le comunità educanti sviluppatesi nel tempo grazie alla collaborazione tra enti locali, gestori, associazioni, volontariato e famiglie. Un patrimonio sociale costruito attraverso anni di lavoro e investimenti che, secondo i gestori, non può essere compromesso dalla carenza di risorse finanziarie.

A suscitare rammarico tra i partecipanti è stata anche l’assenza dell’assessora regionale competente, Silvia Miglietta, in un’audizione convocata per affrontare una questione che richiede decisioni politiche e finanziarie. A illustrare il quadro delle risorse disponibili è stata la dirigente regionale Maria Raffaella Lamacchia, che ha evidenziato come la definizione delle disponibilità finanziarie sia intervenuta in una fase avanzata della programmazione.

Nel corso dell’intervento sono stati richiamati i criteri di riparto dei fondi statali e i risultati conseguiti dalla Puglia rispetto agli obiettivi europei. È stato inoltre sottolineato che il raggiungimento dei traguardi futuri richiederà anche il contributo economico delle famiglie e degli enti locali. I gestori hanno però evidenziato la necessità di distinguere le responsabilità tecniche da quelle politiche. Il lavoro svolto negli anni dagli uffici regionali, anche attraverso la collaborazione con le strutture educative, ha infatti contribuito a costruire un sistema di accesso ai servizi per la prima infanzia che oggi rischia di essere ridimensionato per insufficienza di risorse.

A preoccupare è stata anche l’assenza dei rappresentanti delle amministrazioni comunali, chiamate dalla Regione a valutare eventuali interventi economici integrativi per sostenere le famiglie rimaste escluse dal beneficio. Durante l’audizione, i gestori hanno chiesto di esplorare tutte le possibili fonti di finanziamento, comprese le opportunità offerte dal Just Transition Fund destinato al territorio di Taranto. L’obiettivo è evitare che le difficoltà economiche legate alla crisi industriale finiscano per ripercuotersi ulteriormente sui servizi educativi e sull’occupazione.

La presidente della VI Commissione, Annagrazia Angolano, ha evidenziato la necessità di quantificare con precisione la differenza tra posti accreditati e posti effettivamente finanziati. Un passaggio indispensabile per determinare il fabbisogno economico necessario a garantire l’accesso ai servizi, con particolare attenzione alle famiglie più fragili.

In chiusura, il consigliere regionale Renato Perrini ha proposto la convocazione, entro una settimana, di un tavolo tecnico per individuare soluzioni concrete e ulteriori fonti di finanziamento da sottoporre all’attenzione del Consiglio regionale. La vicenda dei Buoni Educativi 0-3 anni apre una questione che va oltre la disponibilità delle risorse regionali e investe il modello di welfare e di sostegno alla genitorialità che la Puglia intende garantire.

Non è possibile richiamare continuamente l’importanza della natalità, dell’occupazione femminile e delle pari opportunità senza considerare il ruolo essenziale dei servizi per la prima infanzia, soprattutto per le famiglie che vivono condizioni di maggiore fragilità economica.

La richiesta dei gestori è chiara: reperire con urgenza le risorse necessarie per garantire la continuità educativa dei bambini, tutelare l’occupazione e salvaguardare un sistema di servizi costruito nel corso degli anni. Perché un asilo nido non è soltanto un servizio per le famiglie. È un presidio educativo e sociale, uno strumento di conciliazione tra vita e lavoro e un’opportunità di sviluppo per l’intero territorio. E quando a venire meno sono questi servizi, le conseguenze non si fermano alle porte degli asili: coinvolgono le famiglie, il lavoro e il futuro delle comunità.