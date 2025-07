Biotecnologie, siglato l’accordo tra Commissario Uricchio e Fondazione Biotech

Un tassello fondamentale per la costruzione di nuovi scenari applicativi con importanti riverberi sulla formazione di giovani studenti, per la creazione di imprese innovative e per generare nuove e più promettenti prospettive di sviluppo dell’area tarantina

Le biotecnologie emergono come la frontiera più promettente per un risanamento efficace, innovativo ed ambientalmente sostenibile: la sottoscrizione dell’Accordo tra il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell’area di Taranto Vito Felice Uricchio e la Presidente della Fondazione Biotech for Life ITS Academy Milena Rizzo, rappresenta un tassello fondamentale per la costruzione di nuovi scenari applicativi con importanti riverberi sulla formazione di giovani studenti, per la creazione di imprese innovative e per generare nuove e più promettenti prospettive di sviluppo dell’area Tarantina con un’azione all’ambiente ed utilizzando approcci naturali.

«La firma dell’importante accordo – ha dichiarato il Commissario Uricchio – riconosce le biotecnologie come asset strategico per il futuro di Taranto, partendo dalle bonifiche ma interessando numerosi altri ambiti per lo sviluppo delle filiere produttive facendo ricorso anche alla biocatalisi e biofabbricazione, alla produzione di bioferilizzanti e biopesticidi, biocarburanti, sino alla trasformazione dei rifiuti in materie prime ad elevato valore aggiunto. Le biotecnologie rientrano tra tecnologie emergenti, architravi della nuova rivoluzione industriale. Nel CNR, nelle Università e centri di ricerca pugliesi, anche grazie al PNRR, disponiamo di straordinarie competenze spinte dalle innovazioni nei settori della genomica, proteomica, bioinformatica ed ingegneria genetica. Il loro impatto è destinato a crescere, offrendo soluzioni per l’ambiente, per la salute umana, la sicurezza alimentare e lo sviluppo industriale».

«Coniugare la formazione terziaria professionalizzante alle sempre crescenti applicazioni su base biotecnologica in campo ambientale e industriale significa supportare i processi di rigenerazione del territorio e le politiche per il lavoro volte a migliorare la capacità di mostrarsi attrattivi verso le generazioni in crescita e quelle che vivono la dismissione dai processi produttivi – ha dichiarato la Presidente di Biotech for Life ITS Academy, Fondazione autorizzata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito ad operare nell’Area Tecnologica “Chimica e Nuove Tecnologie della Vita”. La Fondazione intende porsi quale partner strategico in grado di mettere in campo le migliori filiere formative tra aziende, territorio e Università che possano soddisfare la richiesta di tecnici da collocare nei molteplici progetti industriali che sono destinati a ridisegnare il volto economico e occupazionale del territorio di Taranto. Obiettivo, quest’ultimo, che potrà considerarsi attuabile anche attraverso la messa a disposizione di tecnologie per l’education e dotazioni strumentali e laboratoriali acquisite grazie ad importanti opportunità di finanziamento ministeriali».

«La scuola, specie in una realtà in crescita come quella di Taranto, ha necessità di offrire ai giovani prospettive di tecnologie proiettate ad un futuro di benessere per il territorio – ha dichiarato il Provveditore agli Studi di Taranto Prof. Vito Alfonso ».

Maria Casola Delegata Terza Missione del Dipartimento Jonico dell”Università di Bari dichiara: «La formazione è oggi una delle leve strategiche più efficaci per affrontare le grandi transizioni ambientali e industriali. In questo senso, il Dipartimento Ionico dell’Università di Bari è orgoglioso di contribuire, anche attraverso il dialogo con Commissario bonifiche e ITS Biotech, allo sviluppo di competenze multidisciplinari che integrino saperi giuridici, economici e ambientali, con una forte attenzione al territorio e alla sostenibilità. Gli eventi ospitati presso la nostra sede, come i Taranto Biotech Days e il Bioeconomy Day, testimoniano un impegno già concreto verso una formazione applicata, orientata all’innovazione e alla cooperazione istituzionale. Questo accordo rappresenta un’opportunità preziosa per rafforzare sinergie e visioni condivise».

«Confindustria Taranto – ha dichiarato la Vicepresidente Dott.ssa Lucia Minutello – è da sempre attenta alle potenzialità delle applicazioni microbiologiche e biotecnologiche, sostenendo tutto ciò che contribuisce a tali ambiti di ricerca scientifica ed innovazione. Risulta cruciale in particolare l’azione di trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca e di formazione delle competenze specifiche, perché le sfide della “diversificazione del nostro sistema produttivo” e del “potenziamento del mondo del lavoro” trovano una chiave di volta proprio nella rigenerazione ambientale e nello sviluppo sostenibile del territorio».