Caro carburante, il grido di allarme delle imprese pugliesi

Martino (Confapi Puglia): “E’ singolare come nel Paese che trasporta le merci su gomma, più che in qualsiasi altra nazione europea, manchino politiche specifiche a favore dell’autotrasporto”

“Caro carburanti, la politica faccia qualcosa. Prima che sia troppo tardi. Prima che le imprese pugliesi decidano di gettare definitivamente la spugna”. Lo chiede il presidente di Confapi Puglia, Carlo Martino. Il quale, valutando le circostanze di queste settimane, ribadisce una realtà tutta italiana: “Nel nostro Paese – sottolinea – l’80% delle merci viaggia su gomma. Un dato che non trova eguali in nessun altra nazione europea. Ma, a fronte di questa specifica struttura produttiva, le misure per l’autotrasporto latitano. Mancano interventi di settore, a cominciare dai costi del carburante che andrebbero calmierati”.

Da gennaio a settembre di quest’anno si è registrato un incremento di costi, per ogni singolo mezzo, di quasi duemila euro al mese. “La situazione – conclude Martino – non è più tollerabile. Il ministro Salvini, il presidente Decaro, agiscano in fretta. Far passare altro tempo, mantenedo l’inerzia di queste settimane, non sarà più consentito”.