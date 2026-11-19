Secondo l’associazione “due impianti simili a meno di 100 chilometri di distanza non hanno senso”

Confapi Brindisi esprime forti perplessità sulla proposta avanzata dal presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, di candidare Taranto quale sede per la realizzazione di una Gigafactory destinata alla produzione di batterie BESS da parte di un’azienda cinese.

L’associazione si interroga sulle ragioni per cui, proprio nel momento in cui a Brindisi sta nascendo la Gigafactory italiana di Eni Versalis, la Regione Puglia proponga un nuovo impianto asiatico a Taranto. A Brindisi è infatti in corso la realizzazione di un progetto interamente italiano, strategico per la sicurezza nazionale. Come già evidenziato dall’onorevole Mauro D’Attis, la realizzazione di un secondo impianto analogo, per di più cinese e a meno di 100 chilometri di distanza, appare priva di logica.

Secondo Confapi Brindisi, le due province pugliesi, entrambe segnate negli ultimi anni da una profonda crisi industriale, economica e sociale, dovrebbero puntare su una collaborazione strategica, evitando inutili forme di concorrenza e contrapposizione che rischierebbero di danneggiare entrambi i territori. L’associazione esprime inoltre apprezzamento per l’impegno del management di Eni Versalis nel coinvolgere il territorio e le imprese locali nel progetto in fase di realizzazione, sottolineando al contempo di non comprendere il senso di un impianto fotocopia che finirebbe per indebolire il cantiere già avviato.

In un’ottica costruttiva, Confapi Brindisi riconosce invece a Taranto una naturale vocazione alla navalmeccanica, come più volte sottolineato anche da Confapi Taranto. Lo spostamento o il potenziamento dei cantieri navali potrebbe rappresentare una risposta concreta alle esigenze dell’indotto ex Ilva, valorizzando competenze già presenti e radicate sul territorio tarantino.

Infine, l’associazione rivolge un appello a Enel, evidenziando la necessità per Brindisi di recuperare produzione industriale e garantire occupazione stabile. Il progetto BESS di Enel, pur rappresentando un’opportunità positiva nella fase di costruzione, non sarebbe infatti sufficiente, da solo, ad assorbire la forza lavoro proveniente dall’ex centrale Federico II.

Per questo motivo, Confapi Brindisi propone di valutare la realizzazione di una Gigafactory per la produzione di pannelli solari proprio a Brindisi. Un impianto che potrebbe integrarsi con il progetto di riciclo delle batterie di Eni, contribuendo alla creazione in città di un vero e proprio distretto dell’energia rinnovabile.