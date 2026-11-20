Cybersecurity, innovazione e internazionalizzazione tra le priorità del nuovo mandato. Focus anche sulle crisi industriali, a partire dalla vertenza del siderurgico tarantino

L’ingegnere Carlo Maria Martino è stato confermato alla guida di Confapi Industria Puglia per il prossimo triennio. La rielezione è avvenuta nel corso dell’Assemblea generale, svoltasi oggi nella sede di Confapi Bari e BAT.

Altamurano, 71 anni, Martino è fondatore di Tecnomec Engineering, azienda nata nel 1997 e specializzata nella progettazione, costruzione e installazione di impianti industriali, con attività nei settori Oil & Gas, petrolchimico e produzione di energia.

“Sono onorato della fiducia che l’Assemblea ha voluto rinnovarmi e ringrazio tutte le imprenditrici e gli imprenditori del nostro sistema associativo. – Ha dichiarato dopo la riconferma – È una responsabilità importante, soprattutto in una fase storica nella quale la piccola e media industria pugliese è chiamata ad affrontare sfide sempre più complesse. Penso alla crescente necessità di proteggere le imprese dagli attacchi informatici, investendo nella cybersicurezza e nella formazione delle persone, ma anche alle trasformazioni tecnologiche, ai costi della competitività e alla necessità di consolidare la presenza delle nostre aziende sui mercati nazionali e internazionali”.

Tra le questioni prioritarie del nuovo mandato ci saranno anche le crisi industriali che interessano la Puglia, a partire dalla vertenza ex Ilva, che coinvolge direttamente il futuro produttivo e occupazionale di Taranto e una parte significativa dell’indotto regionale.

“La vicenda ex Ilva rappresenta una delle questioni industriali più delicate del nostro territorio. La Confederazione, insieme al presidente nazionale Cristian Camisa, è impegnata nel confronto con le istituzioni per tutelare le imprese e i lavoratori coinvolti. – Afferma – È fondamentale che alle interlocuzioni seguano risposte concrete, capaci di restituire prospettive e certezze a un sistema produttivo che non può continuare a vivere nell’incertezza”.

Lo stesso Martino, lo scorso 27 ottobre, ha rappresentato Confapi in audizione presso le Commissioni riunite del Senato, nell’ambito dell’esame delle misure a sostegno dei lavoratori dell’ex Ilva, delle imprese dell’indotto e del rilancio industriale del territorio.

Il rafforzamento della rappresentanza associativa regionale sarà un altro asse strategico del prossimo triennio. “La ricchezza di Confapi Industria Puglia risiede nella pluralità dei suoi territori e nelle competenze delle imprese che ne fanno parte. – Ha sottolineato il presidente – Il nostro impegno sarà rafforzare il dialogo tra le associazioni territoriali, favorire la collaborazione tra le aziende e costruire una rappresentanza regionale sempre più coesa e autorevole. Vogliamo essere vicini agli imprenditori, ascoltarne le esigenze e portarle con chiarezza e determinazione all’attenzione delle istituzioni, senza limitarci alle dichiarazioni di principio”.

Tra le priorità del nuovo mandato figurano il rafforzamento delle filiere produttive, il sostegno ai processi di innovazione e internazionalizzazione, l’accompagnamento delle imprese nelle transizioni digitale ed energetica e la valorizzazione del capitale umano, con particolare attenzione alla formazione e allo sviluppo delle competenze.

“Continueremo a partecipare attivamente al confronto con le istituzioni regionali e nazionali, contribuendo alla definizione di politiche industriali che tengano conto delle esigenze reali delle piccole e medie imprese. Il nostro obiettivo è trasformare l’ascolto in proposte e le proposte in opportunità concrete per chi ogni giorno investe, produce e crea lavoro in Puglia”.

“I prossimi tre anni saranno decisivi per rafforzare la competitività delle nostre imprese. – Ha concluso Martino – Vogliamo che Confapi Industria Puglia sia sempre più una casa comune della piccola e media industria privata pugliese: un luogo di rappresentanza, confronto e collaborazione, capace di valorizzare le energie imprenditoriali del territorio e di contribuire concretamente al futuro industriale della nostra regione”.