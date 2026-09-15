Due milioni di euro, il mio contributo per salvare l’Ilva

Carlo Martino, e la Tecnomec Engineering, rispondono all’appello lanciato dal presidente della Camera di Commercio di Taranto e Brindisi. “Servono capitali e capitani coraggiosi. L’epoca del dominio esogeno sul Mezzogiorno è finito da tempo…”

Due milioni di euro. Questo il contributo di Tecnomec Engineering per salvare l’Ilva. Lo ha dichiarato Carlo Martino, presidente di Confapi Puglia, a margine di un’iniziativa pubblica tenuta nella giornata di ieri. “Facendo seguito all’iniziativa di Vincenzo Cesareo e della Comes – argomenta Martino ai microfoni di CosmoPolis – anche il mio gruppo vuole spendersi perché possa evitarsi la chiusura dell’azienda siderurgica tarantina. E andare disperso il suo grande patrimonio industriale”.

Il numero uno delle piccole e medie imprese pugliesi, sottolinea un altro aspetto: “E’ compito dell’imprenditoria regionale partecipare a cordate, non scappare dinanzi alle richieste di aiuto che arrivano dai nostri territori. Non possiamo affidarci solo a chi arriva da fuori. Ad aziende del Nord Italia. L’epoca del dominio esogeno, dei piemontesi che volevano sottomettere il Mezzogiorno, è finito da tempo…”.