Ets, il Parlamento Ue vuole più quote gratuite per le industrie

La proposta riguarda i parametri per l’assegnazione gratuita delle emissioni industriali. Nel testo anche una diversa ripartizione delle quote non assegnate e benchmark dedicati per alcuni comparti

La commissione Ambiente del Parlamento europeo (ENVI) punta a rafforzare le misure contro il rischio di “fuga di carbonio”, ovvero il trasferimento delle attività produttive verso Paesi con norme climatiche meno stringenti. Al centro della revisione dei parametri del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS) c’è la possibilità di mantenere quasi 100 milioni di quote di CO₂ gratuite in più per le imprese industriali e di destinare maggiori risorse alla modernizzazione dei sistemi di teleriscaldamento.

Come riportato da Eunews, gli eurodeputati della commissione ENVI hanno adottato la propria posizione sulla proposta della Commissione europea di rivedere i benchmark basati sui combustibili e sul calore per il periodo 2026-2030. Si tratta dei parametri utilizzati per determinare l’assegnazione gratuita delle quote di emissione agli impianti industriali nei casi in cui non sia disponibile un benchmark specifico per il prodotto.

La proposta prevede di utilizzare circa 88 milioni di quote ancora disponibili per l’assegnazione gratuita e di recuperare ulteriori 11 milioni di quote trattenute agli impianti che non hanno rispettato le condizioni previste dal sistema ETS. Il totale si avvicina così ai 100 milioni di quote aggiuntive. La revisione consentirebbe inoltre di contenere la riduzione dei valori di riferimento rispetto al periodo 2021-2025, con un taglio medio stimato intorno al 12,5%.

Sul fronte della destinazione delle quote non assegnate, gli eurodeputati propongono di ripartirne un terzo al Fondo per la modernizzazione e un altro terzo al Fondo per l’innovazione. La quota restante contribuirebbe invece all’adeguamento dei benchmark.

La commissione ENVI chiede inoltre l’introduzione di parametri specifici per alcuni comparti industriali, a partire da determinate produzioni ceramiche, nei casi in cui il benchmark generale basato sui combustibili non rifletta adeguatamente le prestazioni degli impianti.

Il prossimo passaggio è previsto per giovedì 22 ottobre, quando il Parlamento europeo sarà chiamato a votare la propria posizione in plenaria. Il voto precederà l’avvio dei negoziati con il Consiglio dell’UE. L’obiettivo è applicare i nuovi valori di riferimento con l’aggiornamento previsto per il 2027.