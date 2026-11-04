Ex Ilva, Aigi: “Alle imprese vanno riconosciuti tutti i crediti”

Il presidente Nicola Convertino rilancia la strada del confronto con Governo e commissari: “Servono liquidità, stipendi e tredicesime prima di Natale». Nessuna apertura ad accordi al ribasso.

Aigi sceglie la strada del confronto istituzionale e prende le distanze dalle iniziative giudiziarie ipotizzate in questi giorni da altre organizzazioni dell’indotto nei confronti dell’amministrazione straordinaria di Acciaierie d’Italia.

L’associazione ritiene che, in una fase già particolarmente complessa, ulteriori iniziative di natura giudiziaria rischierebbero di alimentare tensioni senza contribuire alla soluzione del problema. La priorità, secondo Aigi, resta quella di ottenere in tempi rapidi il pagamento dei crediti maturati dalle imprese.

Le aziende associate vantano infatti crediti certi, liquidi ed esigibili per lavori regolarmente eseguiti, oltre alle somme legate alla vertenza Ifis e al cosiddetto insediamento tardivo. Il riconoscimento integrale di tutti gli importi rappresenta, per l’associazione, un punto irrinunciabile, sul quale sarebbero già arrivate rassicurazioni sia dal Governo sia dai commissari straordinari.

“Le nostre imprese hanno garantito i lavori e sostenuto ogni costo: stipendi, fornitori, imposte e contributi. Chiedono semplicemente che quanto maturato venga riconosciuto”. – Afferma Nicola Convertino, presidente di Aigi – Rispettiamo le decisioni di chi la pensa diversamente, ma riteniamo che oggi il dialogo costruttivo sia lo strumento più utile per ottenere, nel brevissimo periodo, la liquidità necessaria a pagare stipendi e tredicesime prima di Natale”.

L’associazione è in costante contatto con i commissari straordinari, il Governo e i parlamentari del territorio. L’obiettivo è arrivare a una soluzione già nelle prossime settimane, attraverso l’effettiva erogazione dell’ultima tranche dei 40 milioni di euro, così da consentire alle imprese di recuperare integralmente i crediti senza riduzioni né accordi al ribasso. “Per noi il dialogo è un lavoro quotidiano, con un obiettivo preciso: far rientrare nelle casse delle imprese le somme dovute, per garantire continuità alle attività sul territorio, aggiunge Convertino.

L’associazione conferma infine la propria disponibilità a collaborare con tutte le istituzioni per tutelare i livelli occupazionali, la continuità produttiva dello stabilimento siderurgico e l’intero sistema economico di Taranto e della Puglia.