Ex Ilva, Arvedi presenta un’offerta da 3 miliardi di euro

Il piano prevede due forni elettrici, 6 milioni di tonnellate di acciaio decarbonizzato e 6 mila lavoratori a regime. Si apre la fase di valutazione delle proposte

Il Gruppo Arvedi avrebbe presentato un’offerta compresa tra 2,5 e 3 miliardi di euro per acquisire gli stabilimenti dell’ex Ilva. Una proposta che, secondo quanto riportato da Milano Finanza, punterebbe a coniugare sostenibilità industriale, risanamento ambientale e tutela dell’occupazione, con un piano più articolato rispetto a quello del concorrente indiano Jindal Steel.

La partita per il futuro della siderurgia italiana entra intanto in una fase decisiva. Martedì 10 novembre, a Palazzo Chigi, si riuniranno i ministri coinvolti nel dossier ex Ilva, alla presenza del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Sul tavolo, l’esame delle offerte e la definizione dei prossimi passaggi della procedura di vendita.

La proposta del gruppo cremonese, attualmente al vaglio dei commissari straordinari, prevede la realizzazione di due forni elettrici. Il primo dovrebbe essere avviato immediatamente, con tempi di entrata in funzione stimati tra i due e i tre anni. La costruzione del secondo impianto, eventualmente affiancato da una struttura per la produzione di DRI (ferro preridotto), sarebbe invece programmata in una fase successiva. Una strategia più ambiziosa rispetto a quella di Jindal Steel, che ha previsto un solo forno elettrico.

Sul fronte produttivo e occupazionale, Arvedi punta a una capacità complessiva di 6 milioni di tonnellate di acciaio decarbonizzato e a un organico di circa 6 mila lavoratori a regime. Il piano del gruppo indiano, invece, contempla circa 3.500 occupati. Numeri che delineano due prospettive differenti anche sul piano del lavoro, sebbene il raggiungimento degli obiettivi indicati presupponga una transizione graduale, con una gestione progressiva degli organici e il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali.

Non c’è soltanto la valutazione economica e industriale delle proposte. Tra le richieste avanzate da Arvedi figura anche la necessità di costruire un confronto con la comunità tarantina, le istituzioni locali e le organizzazioni sindacali. Un passaggio ritenuto strategico per accompagnare la trasformazione dello stabilimento e consolidare il consenso territoriale attorno al progetto.

L’obiettivo delle prossime due settimane sarà affinare i piani presentati e predisporre una scheda comparativa che permetta di valutare in maniera puntuale investimenti, capacità produttiva e ricadute occupazionali. Un passaggio fondamentale per orientare la scelta sul futuro dell’ex Ilva e individuare il progetto più sostenibile per il rilancio del polo siderurgico.