Fim, Fiom, Uilm e Usb di Taranto presentano ai parlamentari ionici un pacchetto di proposte per tutelare occupazione, indotto e famiglie. Nel documento anche bonifiche, reindustrializzazione e riconoscimento previdenziale

Le segreterie territoriali di Fim, Fiom, Uilm e Usb di Taranto hanno presentato ai parlamentari ionici un pacchetto di sei proposte emendative al Decreto-legge n. 185, alla Legge di Bilancio e al Decreto Milleproroghe. L’obiettivo è affrontare in maniera organica la crisi dell’ex Ilva e garantire tutele concrete ai lavoratori dello stabilimento, dell’indotto e delle imprese in appalto.

Le proposte intervengono su sei ambiti ritenuti prioritari dalle organizzazioni sindacali: tutela delle aziende dell’indotto e dell’appalto, esodo volontario incentivato, sostegno economico alle famiglie, bonifiche e reindustrializzazione, riconoscimento previdenziale e continuità delle garanzie occupazionali.

“Si tratta di proposte che nascono dalla necessità di non lasciare soli migliaia di lavoratori e le loro famiglie e di impedire che il peso della crisi industriale, della transizione e delle decisioni sul futuro dello stabilimento ricada ancora una volta esclusivamente sul mondo del lavoro e sul territorio”, spiegano le organizzazioni sindacali.

Un pacchetto di interventi che, nelle intenzioni di Fim, Fiom, Uilm e Usb, punta a rimettere al centro il lavoro, la dignità delle persone, il diritto alla salute e la sicurezza economica delle famiglie, senza trascurare il riconoscimento previdenziale e le prospettive industriali e ambientali di Taranto.

La presentazione degli emendamenti rappresenta, secondo i sindacati, soltanto il primo passaggio di un percorso che dovrà proseguire nelle sedi istituzionali e attraverso il coinvolgimento dei lavoratori.

“Non è un punto di arrivo, ma l’inizio di un lavoro che intendiamo portare avanti con determinazione, senza lasciare indietro nessuno. Continueremo a sostenere e rivendicare queste proposte in ogni sede istituzionale, condividendo il percorso con tutti i lavoratori, diretti, dell’indotto e dell’appalto”, concludono le organizzazioni sindacali.