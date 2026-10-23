venerdì 23 Ottobre 26
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Ex Ilva, debiti in aumento: 8,48 miliardi e mezzo miliardo di perdite

Economia

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