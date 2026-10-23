Ex Ilva, debiti in aumento: 8,48 miliardi e mezzo miliardo di perdite

Nei primi sei mesi del 2026 l’indebitamento di Acciaierie d’Italia aumenta di 602 milioni rispetto al semestre precedente. I debiti verso i fornitori crescono del 23,5%

Nei primi sei mesi del 2026 Acciaierie d’Italia ha registrato una perdita di oltre 551 milioni di euro, mentre l’indebitamento complessivo è salito a 8,48 miliardi. A pesare è soprattutto l’aumento dei debiti verso i fornitori, cresciuti di 333 milioni rispetto al semestre precedente. Un dato che coinvolge direttamente le imprese creditrici del siderurgico tarantino, in amministrazione straordinaria dal febbraio 2024.

I numeri emergono dalla relazione semestrale depositata dai commissari straordinari di Acciaierie d’Italia, Giancarlo Quaranta, Giovanni Fiori e Davide Tabarelli, e riportata da Affari Italiani. Al 30 giugno 2026, i debiti complessivi della società hanno raggiunto quota 8 miliardi e 480 milioni di euro, con un incremento di 602 milioni rispetto ai 7 miliardi e 878 milioni registrati nel periodo luglio-dicembre 2025.

La voce che registra la crescita più significativa è quella relativa ai fornitori. L’esposizione ha raggiunto 1 miliardo e 749 milioni di euro, con un aumento del 23,5% rispetto al semestre precedente. Un incremento che aggrava la situazione delle aziende che attendono il pagamento dei crediti maturati nei confronti del gruppo.

La relazione indica inoltre 1 miliardo e 142 milioni di euro di debiti finanziari e 5 miliardi e 494 milioni di debiti concorsuali, riconducibili alla procedura di amministrazione straordinaria. Sul fronte patrimoniale, l’attivo della società ammonta a 3 miliardi e 751 milioni di euro, di cui 1 miliardo e 356 milioni riferiti ad attività materiali.

Il quadro economico resta fortemente negativo. Tra gennaio e giugno 2026, Acciaierie d’Italia ha realizzato ricavi per poco più di un miliardo di euro, a fronte di costi della produzione pari a 1 miliardo e 443 milioni.A incidere maggiormente sui conti sono i costi per servizi, che raggiungono 791 milioni di euro. Seguono le spese per le materie prime, pari a 415 milioni, e quelle per il personale, che ammontano a 193 milioni.

Il risultato finale del semestre è una perdita di 551 milioni e 502 mila euro. Nel periodo luglio-dicembre 2025 il rosso aveva superato i 582 milioni di euro, mentre i costi della produzione si erano attestati a 1 miliardo e 299 milioni.

Il confronto tra i due semestri mostra dunque una riduzione delle perdite di circa 30 milioni di euro. Un miglioramento ancora limitato, che non modifica il quadro complessivo: il risultato economico resta pesantemente negativo e, nello stesso periodo, i debiti sono aumentati di oltre 600 milioni di euro. A preoccupare è soprattutto la crescita dell’esposizione verso i fornitori, che rende ancora più rilevante la posizione delle imprese creditrici e conferma la complessità della situazione finanziaria del gruppo siderurgico tarantino.