Ex Ilva, Dl carburanti: lunedì 14 settembre l’esame in Aula alla Camera

Il provvedimento, che prevede uno sconto temporaneo sulle accise e misure a sostegno dell’ex Ilva, dovrà tornare al Senato per la seconda lettura entro il 25 settembre

Il Dl carburanti arriverà all’esame dell’Aula della Camera lunedì prossimo, 14 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il provvedimento con lo sconto temporaneo sulle accise, nel quale figurano anche misure a sostegno dell’ex Ilva, e’ atteso dal Senato per la seconda lettura (deve essere convertito in legge entro il 25 settembre).

É iniziato, con la illustrazione da parte del relatore, Salvo Pogliese (FdI), l’esame in commissione Industria del Senato del nuovo decreto legge ex Ilva dello scorso 28 agosto. La Commissione ha deciso un ciclo di audizioni (domani alle 12 i gruppi dovranno presentare le proposte dei soggetti da ascoltare). La Commissione ha inoltre fissato a mezzogiorno di giovedì 17 settembre il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti. (Radiocor)