Ex Ilva, Gozzi: “Arvedi è una soluzione industriale di grande portata”

Il presidente di Federacciai sostiene il progetto del gruppo siderurgico per Taranto: prevista la ricostruzione dell’area a caldo con forni elettrici e impianti Dri. Marcegaglia ed Eusider al lavoro per garantire la continuità della laminazione

“Dopo anni di incertezze, si profila una soluzione industriale di grande portata, che consentirebbe all’Italia di preservare un asset fondamentale per la propria industria manifatturiera a valle e per la sua autonomia strategica. Nei prossimi mesi sara’ necessario continuare a lavorare intensamente, tutti insieme, per trasformare questa prospettiva in un risultato concreto”. Lo scrive Antonio Gozzi, presidente di Federacciai e vicepresidente di Confindustria, in un intervento pubblicato sul Sole 24 Ore relativo all’ex Ilva.

Il lavoro della cordata italiana – di cui Gozzi ringrazia partecipanti e consulenti – “ha dato buoni frutti. E’ infatti sceso in campo il gruppo Arvedi, il più importante gruppo siderurgico italiano e primo associato di Federacciai, con un progetto industriale di enorme valore strategico”, sottolinea Gozzi, ricordando che “la proposta prevede la ricostruzione a Taranto di un’area a caldo decarbonizzata, basata su forni elettrici e impianti Dri, e la realizzazione di un impianto per la laminazione a caldo di coils, dotato delle tecnologie piu’ avanzate a livello mondiale”.

Per Gozzi, “una proposta di questa portata ha inevitabilmente superato le altre possibili iniziative, sia quelle della cordata nel suo complesso sia quelle di singoli suoi componenti. Esprimiamo sincera ammirazione per l’iniziativa del gruppo Arvedi e assicuriamo il nostro pieno appoggio e sostegno per il buon esito del progetto. Alcune aziende della cordata, ad esempio, hanno già manifestato la propria disponibilità, qualora richiesto, a collaborare e a impegnarsi nelle attività della divisione lamiere e tubi, sempre in una logica di sistema”.

Inoltre, “altre aziende di primaria importanza appartenenti alla cordata, come i gruppi Marcegaglia ed Eusider, stanno inoltre approvvigionando importanti quantitativi di bramme, con l’obiettivo di consentire, nei prossimi mesi, la prosecuzione dell’attività di laminazione a caldo dei coils a Taranto”. Per il presidente di Federaccia, “grazie all’impegno del gruppo Arvedi si aprono inoltre concrete prospettive per assicurare la continuità delle forniture di coils a caldo agli stabilimenti di Cornigliano e Novi, garantendo così anche la continuità produttiva di questi siti”.