Ex Ilva, Gozzi (Federacciai): “La cordata italiana non è stata inutile”

“In questi mesi abbiamo svolto un importante lavoro di analisi e confronto, contribuendo a creare le condizioni per una soluzione industriale di sistema. L’iniziativa del gruppo Arvedi, con il suo progetto di decarbonizzazione e rilancio del sito di Taranto, rappresenta un passaggio di grande valore strategico”

“La cordata italiana ha rappresentato un atto di responsabilità nazionale: di fronte a una questione strategica come il futuro dell’ex Ilva, la siderurgia italiana non poteva restare indifferente,” ha dichiarato Antonio Gozzi, Presidente di Federacciai.

“In questi mesi abbiamo svolto un importante lavoro di analisi e confronto, contribuendo a creare le condizioni per una soluzione industriale di sistema. L’iniziativa del gruppo Arvedi, con il suo progetto di decarbonizzazione e rilancio del sito di Taranto, rappresenta un passaggio di grande valore strategico.

A loro va il nostro pieno sostegno. Il lavoro della cordata non è stato inutile: alcune aziende sono già impegnate nella continuità delle forniture di bramme e altre hanno manifestato la disponibilità a collaborare al progetto. – Conclude Gozzi – L’obiettivo comune deve essere quello di salvaguardare un asset fondamentale per l’industria italiana, i lavoratori e la nostra autonomia strategica”.