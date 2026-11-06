Ex Ilva, lavoratori in cassa integrazione e senza certezze sul futuro

Salta l’anticipo della cassa da parte dell’azienda: il pagamento diretto dell’Inps apre nuovi interrogativi sulla regolarità degli stipendi. Sindacati in allarme anche per la tredicesima, mentre si avvicina la scadenza delle offerte per l’acquisizione

Finora per i dipendenti dell’ex Ilva in cassa integrazione c’era una sola busta paga, quella di Acciaierie d’Italia, puntuale il 12 di ogni mese. Con il pagamento diretto dell’Inps rischiano di diventare tre: una dell’Inps per la cassa, una per l’integrazione economica e, per chi lavorerà qualche giornata, un terzo cedolino. Lo ha spiegato Guglielmo Gambardella, segretario nazionale della Uilm, all’uscita dal ministero del Lavoro venerdì 6 novembre. “È una condizione di estrema difficoltà per lavoratori che hanno avuto sempre una regolarità”. Il confronto sulla cassa integrazione straordinaria per 8.622 lavoratori si è chiuso dopo quattro ore con un rinvio a martedì 10 novembre.

Il cambio nasce da una scelta dell’amministrazione straordinaria: a corto di liquidità, non anticiperà più la cassa e ne chiede il pagamento diretto all’Inps. Sul tavolo c’è anche la tredicesima. I lavoratori, ricorda Gambardella, devono pagare “mutui, prestiti che non sono prorogabili”: senza garanzie il rischio è ritrovarli “disperati, disorientati”. Il 10 novembre si insedierà una cabina di regia con l’Inps.

La richiesta vale fino al 28 febbraio 2027 e quasi raddoppia i 4.450 lavoratori attuali: 6.964 a Taranto su 7.875, 870 a Genova su 917, 515 a Novi Ligure su 542. Intanto al tavolo il direttore generale Maurizio Saitta ha comunicato, secondo fonti sindacali, che tutti gli impianti dell’area a caldo di Taranto sono spenti da venerdì 6 mattina.

Per Loris Scarpa, coordinatore nazionale siderurgia della Fiom-Cgil, l’incontro “non è andato per niente bene” e senza una prospettiva di lavoro non c’è accordo possibile: la Fiom chiede di riportare le persone sugli impianti a freddo, dove il treno nastri 2 lavorerà bramme di altri produttori fino a gennaio. La Uilm torna a chiedere una legge speciale e, a prescindere dall’esito della gara, prepensionamenti, riconoscimento del lavoro usurante e incentivi all’esodo.

Valerio D’Alò, segretario nazionale della Fim-Cisl, segnala lo scarto tra la cassa fino a febbraio e le coperture garantite fino a giugno. Per i 4.200 lavoratori dell’indotto la prossima settimana è attesa una circolare Inps sulla soglia del 50% di fatturato per accedere alla cassa in deroga.

Sullo sfondo c’è la gara. “L’elemento che manca lo capiremo domenica sera”, dice Scarpa: le offerte vincolanti scadono l’8 novembre. La cordata italiana guidata da Federacciai non ha ancora sciolto la riserva: “La decisione non è ancora presa”, ha detto il 3 novembre il presidente Antonio Gozzi. Flacks Group si dice ancora in corsa, ma secondo Reuters chiede al governo un prestito di almeno un miliardo. Da Jindal nessuna comunicazione ufficiale. Per l’Usb, con Franco Rizzo, la gara va invece annullata e serve un ruolo da protagonista dello Stato.

Poi c’è la manovra, su cui Pd e 5 Stelle attaccano il governo. Nel disegno di legge di bilancio 2027-2029 viene azzerato il fondo per la decarbonizzazione della siderurgia: la relazione tecnica cancella 720,6 milioni. Per Antonio Misiani, responsabile Economia del Pd, è una scelta “grave e inaccettabile, che il governo dovrà spiegare in Parlamento”. Per Mario Turco, vicepresidente del M5s, l’esecutivo “smentisce clamorosamente se stesso”. Secondo la Fim-Cisl contraddice gli impegni del 27 ottobre. “Qui la mano destra non sa cosa fa la sinistra”, aggiunge Gambardella. (ItaliaOggi)