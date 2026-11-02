Ex Ilva, Mapelli: “La decarbonizzazione non è mai iniziata”

Il professore del Politecnico di Milano critica il mancato avvio della transizione industriale e giudica superato il piano del 2014. Dopo lo stop agli altoforni, restano le incognite sul futuro dei laminatoi, sugli investimenti e sulle bonifiche di Taranto

L’Italia non resterà senza acciaio dopo la chiusura dell’area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto. La capacità produttiva del siderurgico ionico, già fortemente ridimensionata negli ultimi anni, è stata infatti compensata da altre filiere di approvvigionamento, senza provocare carenze sul mercato. A sostenerlo è Carlo Mapelli, professore di Siderurgia al Politecnico di Milano, dopo la sentenza del 29 ottobre con cui la Cassazione ha confermato lo stop agli altiforni deciso dalla Corte d’Appello di Milano.

“L’ex Ilva non è attualmente indispensabile. Mentre si aspettava la chiusura è stata già in qualche modo sostituita. Era già ridimensionata in modo molto rilevante: dagli 8 milioni di capacità teorica che aveva era a meno di 2 milioni. E si sono consolidate delle altre filiere di approvvigionamento per i prodotti che produceva l’Ilva, senza che si generasse alcuno shock sul mercato per carenza di offerta”, afferma Mapelli.

La sostituzione, secondo il professore, è avvenuta in parte attraverso il rafforzamento della produzione nazionale, con gli incrementi di capacità del gruppo Arvedi, e in parte grazie alle importazioni. Una quota dei prodotti siderurgici arriva da altri Paesi europei, tra cui Belgio, Svezia, Austria e Olanda, mentre la domanda residua è stata coperta dalle forniture asiatiche.

“Negli ultimi anni è entrato in misura rilevante anche materiale da Cina e India”, osserva Mapelli. Quote che potrebbero tuttavia ridursi per effetto del Cbam e delle misure di salvaguardia adottate dalla Commissione europea. Il Carbon Border Adjustment Mechanism, entrato nella fase definitiva il 1° gennaio 2026, prevede infatti un costo sulle importazioni legato alle emissioni di CO₂ generate durante la produzione.

“Un materiale importato in Europa, in base alla propria impronta carbonica, deve pagare una quota d’ingresso pari a quella che viene pagata dai produttori europei per l’emissione di anidride carbonica”, spiega il docente.

Se la chiusura degli altiforni non determina, nell’immediato, una carenza di acciaio sul mercato, resta aperta la questione del futuro dei laminatoi di Taranto. Come riportato da Industria Italiana, il treno di laminazione a caldo dello stabilimento ionico rifornisce anche gli impianti di Novi Ligure e Genova e, senza la produzione interna di acciaio, dovrà essere alimentato con bramme acquistate all’estero.

Un approvvigionamento tutt’altro che semplice. “Le bramme devono arrivare da fuori, perché in Europa il commercio di bramme è molto scarso. Chi si produce le bramme se le consuma per fare i prodotti finiti. A livello mondiale c’è un mercato di circa 24-25 milioni di tonnellate all’anno. Alcune non pagano il Cbam, perché arrivano da Paesi come il Brasile, che hanno un’impronta carbonica molto bassa”, spiega Mapelli.

A preoccupare sono soprattutto i quantitativi necessari. “Andare a trovare sul mercato 4 milioni di tonnellate su un mercato che ne ha 25 potrebbe creare delle tensioni molto elevate sul prezzo, e quindi rendere del tutto sconveniente l’operazione. – Avverte – Se non c’è l’area a caldo e non si riescono a trovare sul mercato materie prime convenienti, a meno di non voler produrre in perdita, si ferma tutto.”

Il prezzo della chiusura dell’area a caldo sarà dunque una maggiore dipendenza dalle importazioni. Una scelta che, secondo il professore, riflette anche la perdita di competitività del modello produttivo adottato finora a Taranto.

“Bisogna capire che la produzione di acciaio con quelle modalità, con questo tipo di impianto, in Italia non era più competitiva. O si realizza una struttura competitiva da un punto di vista economico e sostenibile dal punto di vista ambientale, oppure anche i clienti trovano più conveniente andare ad approvvigionarsi all’esterno”. Le conseguenze potrebbero interessare l’intera filiera manifatturiera che utilizza prodotti piani, come coils e lamiere, per realizzare componenti o tubi saldati.

“Si creano delle condizioni di rischio, quindi di potenziale pericolo, per tutta la catena di approvvigionamento che utilizza i prodotti piani, quindi coils e lamiere, per la propria componentistica o per la produzione dei tubi saldati. Però questo rischio è potenziale. Oggi all’interno dell’Unione europea c’è la capacità di approvvigionarsi comunque: l’Unione è molto vicina all’autosufficienza”, precisa Mapelli.

Il docente riconosce anche il ruolo che il siderurgico tarantino ha svolto nel contenere i prezzi dell’acciaio. “Ha sempre svolto questa funzione in modo ottimo. Non c’è alle viste un problema di carenza di offerta, ma l’importazione diventa più importante: siamo un Paese che consuma circa 13 milioni e mezzo di tonnellate di prodotti piani e attualmente ne produce poco meno di 4. – Sottolinea – C’è spazio di domanda per assorbire questi materiali, però non è strettamente necessario. Andrebbero fatti degli investimenti per produrre”.

Il tema delle bramme è centrale anche nella proposta industriale italiana per il futuro dell’ex Ilva. Federacciai ha presentato una manifestazione d’interesse sottoscritta da 14 imprese, il cui perimetro sembrerebbe escludere l’area a caldo dello stabilimento ionico. La cordata stima investimenti per circa 300 milioni di euro, destinati ad adeguare gli impianti alle migliori tecniche disponibili e a rimettere in efficienza i laminatoi di Taranto.

Per Mapelli, tuttavia, l’operazione non equivale a un salvataggio dell’intero stabilimento, ma riguarda essenzialmente la continuità delle attività di laminazione. “Non è che sia inutile, ma bisogna sapere su cosa è orientata. Io sinceramente ho dei dubbi che tutti i 14 soggetti vadano avanti nelle situazioni che si sono create. È una situazione molto complicata dal punto di vista economico, per il fatto di non avere a disposizione l’acciaio prodotto sul sito”.

Il professore considera l’alleanza fragile, se non precaria, soprattutto per la sostenibilità economica di un progetto che dovrebbe dipendere dall’acquisto di materie prime all’esterno. Un modello che, a suo giudizio, espone gli investitori a un rischio elevato di perdite.

C’è poi la questione dello spegnimento degli altiforni. Per Mapelli, la decisione della Cassazione potrebbe segnare un punto di non ritorno, rendendo estremamente difficile un eventuale riavvio. “Anzitutto si tratta di forni con una certa età, che avevano già fatto parecchie ore di lavoro, tranne l’altoforno 4. Uno spegnimento completo, senza neanche il mantenimento in riscaldamento, compromette le strutture refrattarie e non è detto che l’operazione di riavvio abbia successo”.

La ripartenza di un altoforno, soprattutto dopo un raffreddamento completo, è infatti un’operazione complessa. A incidere sono anche l’età e le condizioni degli impianti. “Se il forno è giovane, a uno o due anni di lavoro, non ha grossi problemi. Più anni ha, più può diventare critica l’operazione di riavvio. Altoforni con vite tecniche significative alle spalle, come quelli dell’Ilva, sono a rischio durante la ripartenza”.

La conseguenza, secondo il docente, è che un impianto fermato in queste condizioni potrebbe dover essere ricostruito prima di tornare operativo. “Deve essere ripristinato completamente prima del riavvio, ma il ripristino costa qualche centinaio di milioni. Una volta che lo si rifà, è un altoforno nuovo”.

Per garantire la disponibilità di bramme in prossimità dei laminatoi occorrono nuovi impianti di produzione. Le ipotesi sul tavolo sono diverse, ma tutte comportano investimenti consistenti. La prima è il progetto Mistral di Fos-sur-Mer, in Francia, promosso da Marcegaglia. L’investimento previsto è di circa un miliardo di euro per realizzare un impianto destinato alla produzione di 2,5 milioni di tonnellate di acciaio da forno elettrico all’anno e fino a 3 milioni di tonnellate di coils. La decisione sul progetto è attesa entro la fine dell’anno.

Un’altra possibilità riguarda Piombino, dove Metinvest e Danieli hanno proposto la realizzazione di un’acciaieria elettrica con un investimento stimato in circa 3 miliardi di euro. “Sicuramente c’erano proposte da parte di operatori seri, però anche lì gli investimenti sono elevati e uno degli investitori appartiene a un Paese che è comunque in difficoltà come l’Ucraina, per cui è difficile fare una previsione”, osserva Mapelli. Sulla solidità del progetto pesano anche le incertezze emerse nelle ultime settimane. A inizio ottobre Bloomberg ha riferito che Metinvest, titolare del 75% della joint venture, starebbe valutando l’uscita dall’iniziativa.

La terza opzione è Taranto, con un progetto di dimensioni più contenute rispetto all’attuale capacità storica del siderurgico. “Presumibilmente sarebbe un’acciaieria che non supererebbe i 2 milioni e mezzo di tonnellate, visto che già quella comporta degli investimenti significativi. Parliamo di 2 milioni e mezzo di tonnellate e di circa 3 miliardi e 400 milioni. Per le cifre di cui si sente parlare, tra i 4 e i 6 milioni di tonnellate, si sale dai 4 miliardi e mezzo ai 6 miliardi di investimento”, stima il professore.

Accanto al futuro industriale dello stabilimento, resta aperta la questione ambientale. Al centro ci sono le risorse destinate alle bonifiche di Taranto, provenienti dall’accordo del 2017 tra i commissari e la famiglia Riva, che ha consentito il rientro in Italia di 1,164 miliardi di euro, vincolati al risanamento ambientale.

Per Mapelli, quei fondi avrebbero dovuto essere utilizzati esclusivamente per le bonifiche e, se sono stati destinati ad altre finalità, la responsabilità di ripristinarli ricade su chi ne ha autorizzato o disposto l’utilizzo. “La bonifica di Taranto aveva tutti i fondi per poter essere operata, che erano stati forniti dalla famiglia Riva nella transazione con la Procura di Milano. – Afferma – Quei soldi dovevano essere destinati soltanto a quello. Se quei soldi non ci sono più, deve metterli per forza lo Stato, perché qualcuno ha dato il permesso a dei soggetti di consumarli per delle attività improprie, che non erano legate alle bonifiche”.

Il professore ritiene che, una volta garantita la disponibilità delle risorse, le principali operazioni di risanamento potrebbero essere completate in circa due anni e mezzo. L’incognita riguarda proprio la consistenza dei fondi ancora disponibili.

“I soldi in teoria c’erano e ci devono essere. Se non ci fossero, devono rimetterli i soggetti che li hanno consumati. Una volta che ci fossero, in due anni e mezzo l’area è bonificata. In circa due anni e mezzo tutte le operazioni di bonifica principali possono essere eseguite. L’incognita è che questi soldi ci siano”.

A destare preoccupazione sono alcuni provvedimenti governativi che avrebbero consentito ai commissari di attingere al patrimonio destinato al risanamento ambientale. “C’erano dei decreti del governo che pare permettessero ai commissari di attingere a questi fondi. Se sono stati usati per le attività produttive, chiaramente non ci sono più per le bonifiche. Però questo denaro era patrimonio destinato alle bonifiche. Se ci sono dei decreti che hanno autorizzato i commissari a spenderli, immagino che li abbiano spesi”, afferma Mapelli.

La pronuncia della Cassazione rappresenta, secondo il docente, un precedente significativo nell’applicazione del principio costituzionale che attribuisce centralità alla tutela dell’ambiente e della salute. “Discende dall’ultima modifica alla Costituzione, votata da tutto l’arco parlamentare, che ha rafforzato le tematiche ambientali e sanitarie, che nell’interesse pubblico prevalgono su altri tipi di interesse. Questo è uno dei primi esempi di attuazione di questo principio”.

Mapelli considera coerente con il quadro normativo italiano ed europeo l’orientamento seguito dai giudici nelle diverse fasi del contenzioso. “Tutte le sentenze che si sono succedute, dalla Corte di giustizia europea al Tribunale di Milano, da questo punto di vista giuridicamente sono state impeccabili. Sarebbe stupefacente che i magistrati avessero deciso il contrario, visto l’impianto giuridico della legislazione italiana e della Costituzione italiana”.

Infine, c’è il capitolo della transizione industriale. Per Mapelli, il processo di decarbonizzazione dell’ex Ilva non è mai realmente partito. Il docente riconduce il mancato avvio al piano elaborato nel 2014 dall’allora commissario Enrico Bondi, al quale aveva collaborato anche lui.

“Non è mai iniziata nel 2014, quando il piano del commissario Bondi doveva partire. Mentre si spegnevano progressivamente gli altoforni, sarebbero stati sostituiti con altri impianti che non avevano più quell’impatto ambientale. Oggi, quando si parla di decarbonizzazione, si riprende ancora quel piano vecchio di 12 anni che fu scritto da me e da Bondi”.

Un progetto che, secondo il professore, non tiene sufficientemente conto dei profondi cambiamenti intervenuti nel settore siderurgico negli ultimi dodici anni, sia sul fronte energetico sia su quello dell’approvvigionamento delle materie prime.

“Ma in realtà il contesto in questi 12 anni è molto cambiato, non solo per la questione del gas: anche sull’approvvigionamento del minerale e su diversi altri aspetti. – Conclude Mapelli – Per far partire una decarbonizzazione seria si sarebbero dovute valutare in modo attento tutte le possibilità tecnologiche consolidate che avrebbero potuto dare un futuro all’impianto. Ci si è limitati a prendere quel piano, pretendendo di realizzarlo in situazioni di contesto che erano cambiate completamente”.