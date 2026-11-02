lunedì 2 Novembre 26
CP

Ex Ilva, Mapelli: “La decarbonizzazione non è mai iniziata”

Economia

Articoli Correlati

Lido Azzurro, Confartigianato: “Oltre il rigassificatore c’è un territorio da sviluppare”

CP -
Dopo la mozione contraria del Consiglio comunale e le osservazioni presentate al Ministero, Paolillo chiede nuove iniziative istituzionali e risposte sul futuro energetico e...
Read more

Il lungo Mezzogiorno

Vincenzo Carriero -
Intervista ad Antonio Gambino, economista, docente universitario di 'Strategie e politiche aziendali'. L'Italia. Il Sud. La mancanza di fosforo nel nostro dibattito pubblico. L'esempio,...
Read more

Ex Ilva, Aigi Taranto: “Ora il Governo salvi l’indotto”

CP -
Dopo la sentenza della Cassazione, gli imprenditori chiedono il pagamento immediato dei crediti insoluti e l'avvio delle bonifiche. E rilanciano: “L'AFO4 può ripartire una...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand