Ex Ilva, Orsini: “Ci sono le condizioni per valutare la cordata italiana”

Il presidente di Confindustria: “Incontro al Mimit serio e proficuo, si stanno valutando ipotesi nel merito”

L’incontro con gli industriali al Mimit è stato “serio e proficuo”, ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini parlando con i giornalisti al termine del tavolo. “Viste le nuove condizioni legate allo stabilimento dell’ex Ilva – ha spiegato – si aprono le condizioni per valutare una cordata italiana che abbia a cuore l’industria di base del Paese. Oltre alle persone ci sono filiere importantissime di prodotti dietro all’Ilva “. (ANSA)