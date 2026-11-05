Ex Ilva, Sbarra: “L’obiettivo è salvaguardare produzioni e posti di lavoro”

Il Governo lavora alle misure di protezione sociale per dipendenti e indotto e a un piano di reindustrializzazione. Confermata la prospettiva dell’acciaio green

“Il Governo sta incontrando ripetutamente le organizzazioni sindacali, conferma la volontà di puntare alla produzione di acciaio green, in modo particolare attraverso forni elettrici. Stiamo aspettando la scadenza della gara ormai tra pochi giorni”. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del consiglio per le politiche per il Sud, Luigi Sbarra, a margine dell’Urania Policy & Business Forum, parlando dell’ex Ilva.

“É forte l’impegno ad assicurare risorse per quanto riguarda le misure di protezione sociale in maniera particolare la cassa integrazione per i diretti e per i lavoratori dell’indotto, in parallelo si lavora a un piano di reindustrializzazione mettendo insieme tante opportunità: investimenti già annunciati da investitori al ministero delle Imprese, c’è un contributo importante che può arrivare dalla Zes unica, ci sono contratti di programma”, ha aggiunto, sottolineando che “l’impegno del Governo e’ di fare in modo che questa grande opportunità industriale non disperda produzioni e soprattutto posti di lavoro”. (Radiocor)