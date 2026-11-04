Ex Ilva, Toma rassicura l’indotto: “Le aziende saranno pagate”

Il presidente di Confindustria Taranto invita alla prudenza in una fase di forte incertezza per lo stabilimento e per l’economia del territorio. “Abbiamo ricevuto garanzie dal Governo”

“Non esasperiamo una situazione già difficile e complessa. Alle aziende dell’indotto saranno riconosciute le somme loro spettanti”. È il messaggio lanciato dal presidente di Confindustria Taranto, Salvatore Toma, che assicura di aver ricevuto rassicurazioni direttamente dalla struttura governativa che segue il dossier ex Ilva sulla regolarità dei pagamenti alle imprese dell’indotto.

L’intervento arriva in una fase particolarmente delicata per l’intero sistema produttivo legato all’ex Ilva, che coinvolge aziende, lavoratori diretti e indiretti, indotto e subindotto. Un quadro già segnato da settimane di incertezza e ulteriormente aggravato dalla sentenza della Cassazione, che ha disposto lo spegnimento dell’area a caldo dello stabilimento.

“È una congiuntura complicata, ma non deve indurci a conclusioni o decisioni affrettate – sottolinea Toma –. Il rischio è quello di alimentare ulteriore confusione in un contesto già caratterizzato da forte preoccupazione, che coinvolge un segmento importante della nostra economia e l’intero territorio”.

Il presidente di Confindustria Taranto rivendica quindi il lavoro di interlocuzione portato avanti dall’associazione con i soggetti istituzionali coinvolti nella gestione della vertenza. “Non abbiamo mai interrotto il confronto con i Commissari e con la struttura governativa che segue da vicino il dossier. – Si legge nella nota – Proprio da quest’ultima abbiamo ricevuto ampie rassicurazioni sulla certezza dei pagamenti alle aziende dell’indotto”.

Resta alta, nel frattempo, l’attenzione sulla procedura di acquisizione dei complessi aziendali, i cui termini sono ormai imminenti. Un passaggio che, secondo Toma, rappresenta una condizione essenziale per delineare con maggiore chiarezza le prospettive dello stabilimento e, di conseguenza, dell’intero sistema economico tarantino.

“Continuiamo a seguire da vicino l’evoluzione della fase di acquisizione – conclude –. È un passaggio fondamentale per poter discutere con chiarezza del futuro dello stabilimento e, con esso, del sistema Taranto”.