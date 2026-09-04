Ex Ilva, Urso: “Speriamo nell’offerta vincolante della cordata italiana”

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy commenta la manifestazione di interesse della cordata italiana. Sul tavolo anche le proposte vincolanti di Jindal e del fondo americano Flacks

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, torna a parlare dell’ex Ilva di Taranto dal Forum Teha di Cernobbio e guarda con attenzione alla manifestazione di interesse presentata dalla cordata italiana.

“Vedremo se la manifestazione di interesse della cordata italiana si concretizzerà, come tutti ci auguriamo. Mi sembra piuttosto significativa, perché vi hanno aderito 14 importanti aziende siderurgiche del nostro Paese”, ha dichiarato Urso.

Il ministro ha quindi spiegato che, qualora la manifestazione di interesse dovesse trasformarsi in una proposta vincolante, questa sarà valutata dai commissari insieme alle eventuali altre offerte ancora in campo.

“Se si concretizzerà, come tutti ci auguriamo, con una proposta vincolante, i commissari la dovranno giudicare in modo comparativo con le altre che eventualmente saranno presentate o resteranno in campo”, ha affermato.

“Al momento la cordata italiana ha presentato una manifestazione di interesse, come altri, e i commissari la stanno valutando, avendo fissato peraltro un limite per la presentazione di quello che sarà poi il piano industriale e la proposta vincolante”, ha aggiunto il ministro.

Intanto, il Governo ha convocato per martedì prossimo a Palazzo Chigi sindacati, altre rappresentanze, enti locali e imprese per una giornata di confronto sulla vertenza. “Abbiamo convocato i sindacati e le altre rappresentanze, gli enti locali e le imprese in una ‘full immersion’ martedì prossimo a Palazzo Chigi”, ha spiegato Urso.

Nel suo intervento, il ministro ha ricordato che al momento sono due le proposte vincolanti sul tavolo: quella di Jindal, aggiornata alla luce del decreto della Corte d’Appello che prevede la chiusura dell’area a caldo entro il 28 ottobre, e quella del fondo americano Flacks.

A queste due proposte, ha concluso Urso, che possono essere ulteriormente aggiornate nell’ambito del modello competitivo della gara internazionale in corso, si sono aggiunte due manifestazioni di interesse.