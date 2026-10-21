Gozzi lascia Federacciai, ma resta in campo per l’ex Ilva

Alessandro Banzato è destinato a raccoglierne il testimone alla guida dell’associazione, ma il patron di Duferco resta nella cordata per gli impianti a freddo di Acciaierie d’Italia. Sul tavolo i nodi della governance e le condizioni per un’offerta vincolante

Antonio Gozzi lascia la presidenza di Federacciai, al suo posto subentrerà Alessandro Banzato. Il passaggio di consegne, che sarà formalizzato dall’assemblea rinviata a novembre, apre interrogativi sul futuro della cordata degli imprenditori siderurgici italiani interessati all’acquisto degli impianti di lavorazione a freddo di Acciaierie d’Italia.

L’assemblea, inizialmente prevista per il 29 ottobre, è stata rinviata dopo il grave incidente avvenuto in Acciaierie Venete, costato la vita a un operaio. Il cambio al vertice dell’associazione arriva dunque mentre si gioca una partita delicata per il futuro industriale dell’ex Ilva.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, fonti vicine al dossier escludono che la successione alla guida di Federacciai possa incidere sulla valutazione dell’operazione. Sia Gozzi, con Duferco, sia Banzato, con Acciaierie Venete, partecipano infatti alla cordata. Gozzi, promotore dell’iniziativa, potrebbe inoltre mantenerne il coordinamento anche dopo aver lasciato la presidenza dell’associazione.

A rappresentare un elemento di maggiore criticità sarebbe piuttosto la difficile convivenza, all’interno del raggruppamento, tra Marcegaglia e Arvedi. La definizione di un’intesa sulla governance resta uno dei passaggi decisivi per trasformare l’interesse manifestato dagli imprenditori in un’offerta vincolante.

La cordata italiana guarda agli impianti di lavorazione a freddo, mentre l’area a caldo di Taranto resta fuori dal perimetro dell’operazione. Nel medio-lungo periodo, tuttavia, non è esclusa la prospettiva di realizzare un forno elettrico. Il ricorso alle bramme da trasformare in rotoli rappresenta infatti una soluzione percorribile nel breve termine, ma non viene considerato sufficiente a garantire un assetto industriale strutturale per l’ex Ilva.

La manifestazione d’interesse resta subordinata a precise condizioni. Gozzi ha chiarito che, se l’area a caldo dovesse rimanere compresa nella gara, la cordata si ritirerebbe. L’imprenditore ha inoltre sollecitato un ruolo di coordinamento del governo, soprattutto sul fronte della politica energetica, chiedendo condizioni per i prezzi dell’elettricità e del gas che consentano alle imprese siderurgiche italiane di competere sul mercato europeo.

L’eventuale presentazione di un’offerta vincolante è tutt’altro che scontata. Molto dipenderà dall’esito della due diligence, ma soprattutto dalla capacità dei soggetti coinvolti di raggiungere un’intesa sulla governance e sulle condizioni industriali dell’operazione.

Su richiesta di Federacciai, il termine per la presentazione delle offerte finali è stato prorogato dal 15 ottobre al 9 novembre. Ai commissari spetterà quindi il compito di valutare, qualora venga presentata, la proposta della cordata italiana e confrontarla con le offerte vincolanti già depositate da Jindal e dal fondo Flacks.

Per Il Secolo XIX, tra le ipotesi sul tavolo circola anche quella di un accordo con Invitalia per la gestione del polo siderurgico, con Jindal disponibile a valutare un proprio ruolo. Uno scenario che conferma quanto il futuro dell’ex Ilva dipenda non soltanto dalle offerte economiche, ma anche dalla capacità di costruire un assetto industriale e di governance sostenibile nel tempo.