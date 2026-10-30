Il lungo Mezzogiorno

Intervista ad Antonio Gambino, economista, docente universitario di ‘Strategie e politiche aziendali’. L’Italia. Il Sud. La mancanza di fosforo nel nostro dibattito pubblico. L’esempio, non replicato, della Cattedrale di Monreale

Professor Gambino, le previsioni di crescita per l’Italia sono tutt’altro che ottimistiche?

“Non mi sorprende, esaurito l’effetto del PNRR c’era da aspettarselo. Torneremo a nostri consueti standard economici. Ad una crescita vicina allo zero. Questa volta, però, sarà diverso”.

Cioè?

“C’è un altro fenomeno che preoccupa. Faccio riferimento all’aumento dell’inflazione. Rischiamo seriamente, nei prossimi mesi, un processo di stagflazione. Uno scenario complesso, il più temuto da noi economisti”.

La Cassazione chiude l’area a caldo dell’Ilva. Non abbiamo uno straccio di politica industriale da tempo immemore ormai. I giudici, alla fine, sembrano supplire all’inerzia dei governi. Non le sembra tutto così singolare? Ai limiti del grottesco?

“La politica è morta! Resistono i comitati d’affari, i furbi senza talento, le classi dirigenti improponibili. I leader nazionali, qualsiasi sia lo schieramento considerato, sarebbero stati dei discreti consiglieri circoscrizionali ai miei tempi”.

Ai tempi in cui lei ricopriva il ruolo di vicepresidente dell’EFIM? L’ente per il finanziamento delle industrie manifatturiere, istituito nel 1962 dal Governo Fanfani.

“Siamo agli albori dei primi governi di centrosinistra, all’Esecutivo Moro che nascerà l’anno successivo. Grazie all’adesione del PSI di Nenni. Una stagione di grande fermento innovativo. Il Paese necessitava di riforme, la società italiana stava cambiando in profondità. Governare non era più sufficiente; serviva governare la complessità in luogo di un’attività ordinaria. Provare a rendere moderna l’Italia”.

Tra i propositi dell’EFIM c’era, anche, quello di promuovere una cultura industriale nel Mezzogiorno.

“Esatto, lavorammo molto alla creazione dei poli occupazionali stabili. Allora si chiamavano così. In Campania. In Puglia. In Calabria. Potenziamo la rete dei trasporti, soprattutto quella ferroviaria. Favorimmo l’incontro tra capitali pubblici e la compartecipazione dei privati”.

I nodi strutturali, però, restano. La ‘Questione meridionale’ è ancora lungi dall’essere portata a soluzione.

“La ripresa economica di un dato territorio, insegno ai miei studenti all’Università, viaggia lungo quattro direttrici. I capitali, le materie prime, il lavoro e il fosforo”.

Il fosforo?

“Si, il talento. La nostra capacità creativa, il merito svincolato dalla status sociale. Lo abbiamo smarrito pur d’ingraziarci, stupidamente, una nuova oligarchia. Quella dei neo-feudatari. Appaltare il futuro a banche, assicurazioni e multinazionali è stato un errore”.

Tutto questo chimasi capitalismo.

“Vero, ma lo spirito del capitalismo ha bisogno dell’etica protestante. Di un rigore morale che non c’è più. Evaporato nelle maglie di un profitto poco compassionevole. E’stato Max Weber ad avercelo insegnato”.

Lei è un siciliano trapiantato da diversi anni a Roma. Ha lavorato per molto tempo negli Usa, collaborato con diverse presidenze americane. Cosa rappresenta l’Italia fuori dall’Italia?

“Sa perché la Cattedrale di Monreale è così importante?”.

“Le mie reminiscenze in Storia dell’arte mi porterebbero a risponderle per la sua architettura medievale”.

“E’ unica al mondo perché rappresenta un crogiolo di popoli e culture diverse. Tutte concentrate in un unico spazio fisico. Gli arabi, i normanni, i bizantini. Noi italiani rappresentiamo questo nel mondo. L’emblema di una differenza che diviene ricchezza, forza. Capacità di adattamento ad un livello altissimo. Oggi, invece, abbiamo paura della diversità. Qualsiasi essa sia. Una bestemmia da società oscurantista”.

Cosa pensa dell’Intelligenza Artificiale?

“Mi spaventa meno della deficienza naturale. Sono atterrito dal fatto che quasi più nessuno legga un libro. Che avanzi un’improvvisazione distruttrice. Per questo devo confessarle una cosa”.

Prego.

“Ho deciso di scrivere un testo. Ho pensato anche al titolo: ‘Teoria generale di Scienze delle Minchiate’”.

Buona fortuna, professor Gambino.