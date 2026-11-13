Indotto ex Ilva senza cassa integrazione, i sindacati: “Basta ritardi”

I sindacati di Taranto denunciano il blocco delle procedure per accedere agli ammortizzatori sociali. “Dietro ogni lavoratore c’è una famiglia che non può più aspettare”

Le segreterie territoriali di Taranto di Fim, Fiom, Uilm e Usb lanciano un nuovo allarme sulla situazione dei lavoratori delle aziende dell’indotto ex Ilva. Al centro della protesta, la mancata pubblicazione della circolare Inps indispensabile per consentire alle imprese interessate di presentare le domande di Cassa integrazione in deroga attraverso la piattaforma informatica, come previsto dal decreto-legge 16 ottobre 2026, n. 185.

Nonostante le interlocuzioni istituzionali dello scorso 10 novembre, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Direzione centrale Ammortizzatori sociali dell’Inps, l’iter amministrativo non risulta ancora completato. Le aziende, denunciano le organizzazioni sindacali, non sono tuttora nelle condizioni di caricare le istanze e avviare concretamente le procedure per l’accesso alla misura.

Una situazione che rischia di aggravare ulteriormente un quadro già drammatico. A pagare il prezzo più alto della crisi industriale sono soprattutto i lavoratori dell’indotto, migliaia di persone che vivono nell’incertezza occupazionale e reddituale e che faticano a garantire la stabilità economica delle proprie famiglie.

“Non è accettabile che, oltre a subire le conseguenze di una crisi industriale devastante, i lavoratori debbano pagare anche il prezzo dei ritardi burocratici nell’attivazione degli ammortizzatori sociali”, sottolineano i sindacati, evidenziando come la mancata operatività della misura stia aggravando una condizione economica e sociale già insostenibile.

Da qui la richiesta formale al Ministero del Lavoro e all’Inps di chiarire le ragioni del mancato rilascio della circolare, indicare una data certa per la pubblicazione delle disposizioni operative e attivare immediatamente la piattaforma per la presentazione delle domande. Le organizzazioni sindacali chiedono inoltre che eventuali ritardi amministrativi non si traducano in ulteriori penalizzazioni per le imprese e per i lavoratori coinvolti.

Fim, Fiom, Uilm e Usb sollecitano un intervento immediato e risolutivo delle istituzioni competenti, affinché le misure previste dal decreto-legge n. 185 del 16 ottobre 2026 trovino piena e concreta applicazione.

La richiesta è chiara: non c’è più tempo da perdere. “La tutela del reddito, della dignità dei lavoratori e della sopravvivenza delle imprese dell’indotto non può essere ulteriormente rinviata. – Concludono i sindacati – Dietro ogni lavoratore c’è una famiglia che non può più aspettare”.