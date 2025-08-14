Kyma Ambiente: accordo raggiunto con Previambiente

“L’intesa raggiunta rappresenta un passo fondamentale verso il ripristino della fiducia e della correttezza nei rapporti tra azienda e dipendenti”, ha commentato il sindaco Bitetti

Il Sindaco di Taranto, Piero Bitetti, commenta con soddisfazione la notizia della sottoscrizione dell’accordo tra Kyma Ambiente e le organizzazioni sindacali per il piano di rientro del debito con il Fondo di previdenza complementare Previambiente, relativo al TFR dei lavoratori per il quale il ringraziamento va alla Presidente facente funzione Daniela Borraccino e il dirigente al personale Cosimo Natuzzi.

“L’intesa raggiunta rappresenta un passo fondamentale verso il ripristino della fiducia e della correttezza nei rapporti tra azienda e dipendenti. – ha commentato – Era doveroso sanare una situazione che si protraeva da troppo tempo e che pesava sui diritti e sulle legittime aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori. Questo accordo dimostra che con responsabilità e dialogo è possibile trovare soluzioni concrete nell’interesse del personale”.

Ed aggiunge: “la nostra azienda di igiene urbana rappresenta un presidio fondamentale per il decoro della città -dichiara il Sindaco – puntiamo a renderla sempre più efficiente e vicina alle esigenze della città attraverso una gestione solida e affidabile,all’altezza delle elevate aspettative che, come amministrazione comunale, ci siamo posti.”