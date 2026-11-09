Kyma Ambiente, proclamato lo stato di agitazione

Lo scorso 6 novembre, in un documento a firma unitaria, il personale amministrativo della società, ha espresso il proprio sostegno alle iniziative di lotta a tutela del futuro occupazionale dei lavoratori e del patrimonio pubblico della città di Taranto

Riceviamo e Pubblichiamo per intero la nota



“A seguito dell’assemblea generale del personale tenutasi in data odierna, le lavoratrici e i lavoratori amministrativi, tecnici e impiegati presso la Direzione di Kyma Ambiente S.p.A. intendono esprimere, con fermezza e compattezza, la propria posizione in merito alla gravissima crisi aziendale e alle imminenti iniziative di mobilitazione.



I sottoscritti esprimono piena unità e solidarietà nei confronti delle Organizzazioni Sindacali, confermando il proprio sostegno alle iniziative di lotta, allo stato di agitazione e allo sciopero proclamato, a tutela del futuro occupazionale dei lavoratori e del patrimonio pubblico della città di

Taranto.



Al contempo, prendono nettamente le distanze dalle dinamiche di vertice e dalle scelte amministrative e gestionali che hanno contribuito a determinare l’attuale situazione di grave difficoltà economico-finanziaria della Società. I debiti accumulati e il profondo squilibrio di bilancio non possono essere imputati a chi, quotidianamente e con senso di responsabilità, contribuisce ad assicurare la continuità dei servizi essenziali, spesso operando in condizioni di difficoltà logistiche e organizzative.

I sottoscritti respingono fermamente qualsiasi ipotesi di privatizzazione o di svendita del patrimonio e degli asset aziendali.



L’ingresso di soggetti privati non rappresenterebbe, di per sé, una soluzione alle criticità del servizio, ma rischierebbe di comportare una riduzione delle tutele occupazionali e contrattuali, oltre a possibili ricadute economiche sui cittadini, con un ulteriore aggravio della TARI, già particolarmente onerosa per la comunità tarantina.



I lavoratori rivolgono sin d’ora le proprie scuse alla cittadinanza di Taranto per gli eventuali disagi derivanti dalle mobilitazioni. La protesta non è rivolta contro la città e i suoi cittadini, ma è finalizzata a salvaguardare un bene comune, tutelare il lavoro e rivendicare un servizio pubblico efficiente, trasparente e dignitoso, nell’interesse dell’intera collettività”.