I Sindacati: “I lavoratori quotidianamente vivono una situazione irreale dove l’attenzione estrema al contenimento dei costi, guarda caso solo a fine anno, arriva addirittura a centellinare l’uso degli strappi singoli della carta lava mani”

La segreteria territoriale della FIT-CISL chiede un incontro urgente al sindaco di Taranto, dott. Bitetti, per fare chiarezza sulla situazione economica-finanziaria di Kyma Mobilità e sulle prospettive del trasporto pubblico di Taranto.

La FIT-CISL – fanno sapere nella nota – ritiene ormai doveroso e non più rinviabile un incontro con il socio unico di Kyma Mobilità al fine di fare chiarezza sulla situazione economica finanziaria dell’azienda, anche alla luce dei continui botta risposta tra alcune sigle sindacali e l’entourage aziendale. Le criticità che quotidianamente interessano la viabilità cittadina si ripercuotono direttamente sulle condizioni lavorative e sulla sicurezza degli operatori di esercizio, oltre a peggiorare l’offerta del servizio perennemente in ritardo, stress continuo per gli autisti e responsabilità sempre maggiori per i conducenti.

E’ fondamentale comprendere – sottolineano – come si intenda affrontare il futuro di Kyma Mobilità, soprattutto in vista dell’introduzione del sistema BRT, che comporterà inevitabili nuovi e maggiori impegni economici e gestionali. A destare particolare preoccupazione è anche l’andamento economico dell’azienda CTP di Taranto, con un progressivo abbassamento degli utili nel bilancio 2026, rispetto al bilancio 2023, si è passati da quasi 3 milioni di euro a solo € 163.000, 00 nel 2025, nonostante abbia ricevuto circa 7 milioni dal COTRAP negli ultimi 3 anni, un sub-affidamento che ha prodotto risparmi e costi della manutenzione pari a zero poiché autobus tutti nuovi in garanzia. Questa Organizzazione sindacale chiede un incontro alla Provincia di Taranto, socio di maggioranza dell’azienda CTP di Taranto, più volte compulsata e interessata alla gestione dell’azienda per affrontare e chiarire attraverso approfondimenti concreti e costruttivi la situazione critica per comprendere quali siano le reali prospettive economiche e industriali della società.

I lavoratori quotidianamente – aggiungono – vivono una situazione irreale dove l’attenzione estrema al contenimento dei costi, guarda caso solo a fine anno, arriva addirittura a centellinare l’uso degli strappi singoli della carta lava mani. Pretendiamo rispetto perché le economie aziendali non devono tradursi in una riduzione delle condizioni minime di dignità e vivibilità dei luoghi di lavoro. Riconosciamo che l’aumento repentino del costo del gasolio possa aver messo sotto pressione l’intero comparto del trasporto pubblico locale e non soltanto, ma la Regione Puglia è corsa ai ripari riconoscendo a COTRAP e alle sue consorziate i maggiori costi rivenienti dal carburante per trazione.

La FIT-CISL – concludono – non vuole alimentare le polemiche o contrapporsi alle istituzioni, ma un confronto sereno e costruttivo, per rassicurare i lavoratori con risposte certe ed avere una visione chiara del futuro delle due aziende di trasporto publico locale del territorio tarantino. La FIT-CISL chiede pertanto che venga convocato al più presto un incontro istituzionale che metta insieme proprietà, azienda e parti sociali, nel quale affrontare con trasparenza le criticità economiche, organizzative e gestionali, nell’interesse dei lavoratori, del sevizio pubblico e dell’intera comunità tarantina.