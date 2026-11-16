La Confindustria avrà il suo Messi

Sarà l’attuale presidente di ANCE a prendere il posto di Salvatore Toma. La nomina verrà ufficializzata nei primi mesi del nuovo anno

E’ già iniziato il dopo Toma nella Confindustria tarantina. Entro i primi mesi del nuovo anno l’organizzazione datoriale eleggerà il nuovo presidente. Si arriverà all’appuntamento di gennaio, o al massimo di febbraio, con un’unica indicazione. Con una sola candidatura. Quella di Vito Messi, attuale presidente di ANCE. Saranno anni complicati quelli che cominciano a prendere forma. Specie per un’organizzazione che raggruppa al proprio interno imprenditori del comparto industriale.

Taranto, con la fine dell’Ilva, necessita di altre leve di sviluppo. Taranto, venuti meno le risorse del PNRR, dovrà ripensare il proprio modello dei lavori pubblici. Le classifiche che ci relegano all’ultimo posto, per quel che concerne la qualità della vita, richiedono analisi e approfondimenti suppletivi. Meno convegni, più azioni pragmatiche. Anche per una città da sempre indolente, e rassegnata, come quella che fu di Archita.

Uno studioso di relazioni industriali, un sociologo di lungo corso come Luca Ricolfi parla di disintermediazione. Dell’abolizione dei cosiddetti corpi intermedi alla base del nostro declino. Messi, per quel che gli compete, sarà chiamata a fare il Messi. Anche se il campione argentino, suo omonimo, ha già dichiarato di aver lasciato la nazionale argentina.