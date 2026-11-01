Lido Azzurro, Confartigianato: “Oltre il rigassificatore c’è un territorio da sviluppare”

Dopo la mozione contraria del Consiglio comunale e le osservazioni presentate al Ministero, Paolillo chiede nuove iniziative istituzionali e risposte sul futuro energetico e produttivo del territorio

Alle porte di Lido Azzurro potrebbe sorgere quello che, con una capacità di 12 miliardi di metri cubi di gas all’anno, diventerebbe il più grande rigassificatore d’Italia. Nella borgata, intanto, centinaia di famiglie attendono ancora le reti idriche e fognarie. È da questo contrasto che parte la riflessione di Confartigianato Taranto, che torna a esprimere la propria contrarietà al progetto e rilancia la necessità di una strategia complessiva per il futuro economico e infrastrutturale del territorio.

Il 28 ottobre Acquedotto Pugliese ha presentato uno studio di fattibilità per la realizzazione delle reti idriche e fognarie, articolato in tre lotti, con un primo intervento stimato in circa 11 milioni di euro. “Non sono opere alternative, ma il paradosso resta: avanza l’iter di un grande impianto energetico mentre, a pochi passi, mancano ancora servizi essenziali. La domanda è quale futuro economico vogliamo costruire per questo territorio”, dichiara Fabio Paolillo, segretario generale di Confartigianato Taranto.

La posizione dell’associazione, sottolinea Paolillo, non riguarda soltanto la fattibilità tecnica del terminale, ma soprattutto le ricadute che la sua eventuale realizzazione potrebbe avere sul sistema portuale, sulla costa e sulle attività produttive.

Il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comitato Tecnico Regionale sul Nulla Osta di Fattibilità, ricorda Confartigianato, non conclude la procedura di valutazione ambientale ministeriale. “Confermiamo il nostro no. Un impianto può essere tecnologicamente moderno e rappresentare, al tempo stesso, una scelta industriale vecchia. La sicurezza dei cittadini, la tutela dell’ambiente marino, il traffico delle metaniere, l’utilizzo delle banchine e i vincoli che potrebbero condizionare gli sviluppi futuri del porto non sono aspetti secondari”.

Per Confartigianato, la questione si intreccia con le prospettive di rilancio dello scalo jonico, individuato dallo Stato anche come hub per l’eolico offshore. Un’opportunità che potrebbe generare ricadute per la cantieristica, la meccanica, la logistica e i servizi.

Da qui la richiesta di una valutazione pubblica che metta a confronto benefici economici e occupazionali del terminale, possibili interferenze con le altre attività portuali e investimenti che potrebbero essere condizionati dalla sua presenza. “Nel conto di un investimento deve entrare anche il costo delle opportunità che potrebbe farci perdere”, osserva Paolillo.

Confartigianato richiama anche le posizioni già assunte dalle istituzioni. L’8 aprile il Consiglio comunale ha approvato una mozione contraria al progetto, mentre a luglio Comune e Regione hanno presentato le proprie osservazioni al Ministero. Nonostante queste iniziative, l’iter autorizzativo prosegue.

“Dopo gli sviluppi di ottobre, quali iniziative ha assunto il sindaco? Quali ne assumerà la Regione? E come intende esprimersi il Consiglio regionale? Una mozione, da sola, non ferma un’autorizzazione. Il valore di un no si misura anche da ciò che si fa affinché non rimanga soltanto sulla carta”.

Nel ragionamento dell’associazione rientra anche l’intesa sull’ex Ilva sottoscritta il 15 ottobre a Bari dal sindaco di Taranto, Piero Bitetti, e dal presidente della Regione, Antonio Decaro. L’accordo prevede l’introduzione progressiva dell’idrogeno verde, compatibilmente con le condizioni tecnologiche necessarie.

Un percorso che, secondo Paolillo, lascia aperti diversi interrogativi sulla fase di transizione. “Progressiva quanto? Cinque, dieci, quindici anni? Se nel frattempo il preridotto sarà prodotto utilizzando gas naturale, quanto ne servirà, per quanto tempo e da dove arriverà? E perché proprio un rigassificatore a Taranto?”.

Per Confartigianato, i firmatari dell’intesa dovrebbero chiedere al Governo e ai responsabili del piano industriale risposte precise e pubbliche. “Il gas necessario alla transizione e un terminale destinato a durare decenni sono due scelte diverse. La parola progressivamente non è un cronoprogramma”.

Ma la contrarietà al terminale, secondo l’associazione, non può esaurire il dibattito sul futuro della borgata. Anche nell’eventualità che il progetto non venisse realizzato, resterebbero irrisolti i problemi dei servizi essenziali e della mancata creazione di nuove opportunità di lavoro.

“Dobbiamo avere altrettanta chiarezza sul futuro economico di Lido Azzurro. La spiaggia, la pineta e il paesaggio del Tara possono rappresentare risorse importanti per l’accoglienza, il commercio, l’artigianato e i servizi legati al mare. Ma servono infrastrutture, accessibilità, recupero ambientale e regole certe. La diversificazione non può essere un obiettivo da evocare soltanto nei convegni e diventare secondaria quando si decidono gli investimenti”. La questione, per Paolillo, è soprattutto operativa: «Se domani un imprenditore volesse investire qui, sapremmo indicargli dove, in cosa e a quali condizioni?».

Un riferimento è contenuto nel dossier esplorativo del PUG 2024, che individua uno specifico ambito di intervento, denominato CU 12.1 – Città della costa – Lido Azzurro, riconoscendone le risorse da valorizzare e le criticità urbanistiche e ambientali. “Non basta un altro piano. Vogliamo sapere cosa è previsto, cosa è stato approvato, finanziato o realizzato, quali ostacoli restano da superare, chi deve intervenire e con quali tempi”.

Confartigianato propone quindi l’avvio di una ricognizione, insieme a istituzioni, imprese e cittadini, per individuare le attività economiche compatibili, gli investitori potenzialmente interessati e gli ostacoli da rimuovere.

L’obiettivo è arrivare a un documento operativo da sottoporre formalmente al Comune e alla Regione, con interventi, tempi e responsabilità definiti. “Non un altro tavolo, ma proposte sulle quali ottenere risposte e decisioni. Noi mettiamo a disposizione le competenze delle imprese; alle amministrazioni spettano le scelte e la realizzazione delle infrastrutture”. Tra le proposte figura anche la costituzione di una Pro Loco autonoma di Lido Azzurro, in collaborazione con le realtà già attive a Taranto, Lama e Talsano.

Paolillo richiama la legge regionale n. 25 del 2018, che prevede deroghe per località significativamente autonome e/o distinte sotto il profilo turistico-ambientale. Il PUG, secondo l’associazione, offrirebbe elementi utili a motivare una richiesta, sulla quale sarebbe chiamata a pronunciarsi la Regione, sentito il Comune.

Una Pro Loco riconosciuta potrebbe dotarsi di un programma autonomo, partecipare ai bandi dedicati nel rispetto dei relativi requisiti, stipulare convenzioni e promuovere iniziative durante tutto l’anno nell’ambito del Sistema Turistico Regionale. “Non si tratta di fondi garantiti né di uno strumento che possa sostituire le opere pubbliche. È una possibilità in più per chi già si impegna nella tutela e nella promozione della località”.

La riflessione di Confartigianato si allarga infine all’intero sistema territoriale tarantino e al rapporto tra politica, istituzioni e iniziativa privata. “Troppo spesso si discute prima di chi debba occupare un posto e poi di cosa ci sia da realizzare. La politica deve guidare, decidere e garantire i servizi, non presidiare ogni spazio di iniziativa. Le capacità del territorio non hanno bisogno di investiture. – Sottolinea – I posti si occupano per fare, non per presidiarli. E per fare qualcosa di utile non occorre neppure aspettare un posto”.

La conclusione di Paolillo torna al punto di partenza: il futuro di Lido Azzurro non può essere ridotto al confronto sul rigassificatore. “Lido Azzurro ha già chi la difende da ciò che non vuole. Ora servono le condizioni per costruire ciò che manca. Le istituzioni facciano la propria parte; chi ha idee e voglia di investire trovi lo spazio per realizzarle. Taranto non ha soltanto un problema di risorse che mancano: ha anche troppe possibilità che continuiamo a lasciare inutilizzate”.