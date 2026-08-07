Lo Stato punti su Taranto

Martino (Confapi Puglia): “L’Ilva è cartina di tornasole del Paese. Dei nostri ritardi culturali. Una sconfitta per tutti non conciliare i diritti egualmente inderogabili”

“L’Italia è un grande Paese, la seconda economia manifatturiera d’Europa, attenti nel non disperdere le nostre prerogative industriali”. Carlo Martino, presidente di Confapi Puglia, interviene sulle questioni che stanno riguardando l’Ilva di Taranto. A fronte della decisione adottata nei giorni scorsi da parte della Corte d’Appello di Milano, concernente il termine perentorio fissato in 90 giorni perché si chiuda l’area a caldo. “Conciliare i diritti è prerogativa dello Stato, con le sue leggi e il suo impianto normativo. Ma – prosegue il numero uno delle piccole e medie imprese pugliesi – compito dello Stato è anche quello di cerare condizioni di prosperità per la nostra economia. In caso contrario, oltre ai diritti il rischio di disperdere ricchezza e indebolire i territori è molto alto”.

Sulla possibilità che l’Ilva possa essere oggetto d’interesse da parte di una cordata d’imprenditori italiani, Martino definisce il suo pensiero: “Si tratterebbe di cosa buona e intelligente. A condizioni che anche lo Stato entri a far parte di questa nuova compagine, che si crei uno schema di governance pubblico-privato”.