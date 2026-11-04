Taranto città cruciale per il futuro della Puglia

Martino (Confapi Puglia): “Bene il miliardo di euro che il Governo vorrebbe destinare per i prepensionamenti. Ma non basta. Quella jonica era, e resta, una realtà industriale”

“La notizia rilanciata da fonti governative nelle ultime ore, ovvero destinare un miliardo di euro per favorire il prepensionamento di diverse centinaia di lavoratori Ilva, è positiva. Mostra attenzione da parte dell’Esecutivo verso una dramma sociale dalle proporzioni imponenti. Ma non basta. Serve pensare anche alle imprese. Serve, altresì, pensare ad un nuovo modello di sviluppo per Taranto”. A dichiararlo è il presidente di Confapi Puglia, Carlo Martino, al termine di una giornata di studio dedicata al tema delle debolezze strutturali del Mezzogiorno”.

Il numero uno delle piccole e medie imprese pugliesi va al cuore del problema , senza perifrasi: “Quello che sarà la Puglia nei prossimi anni, dipenderà da Taranto. Se svolta il capoluogo pugliese, l’intera sistema regionale potrà trarne vantaggi. In caso contrario, si avranno ricadute negative a cascata”.

Quanto al modello produttivo da implementare per la Taranto dei prossimi anni, Martino invita tutti a fare un bagno di realismo: “Taranto è una città industriale, il suo destino è iscritto in questa dinamica produttiva. Un’industria ecocompatibile, moderna, che garantisca tutti i diritti. Ci mancherebbe. Ma questo è. Fatico ad immaginare soluzioni fantasiose che semplifichino la complessità. Riducendo la stessa ad una chiacchierata tra amici al bar…”.