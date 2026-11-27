Il presidente Fabio Greco chiede politiche industriali, investimenti e infrastrutture per rilanciare il territorio: “Servono certezze, programmazione e nuove opportunità di sviluppo e occupazione”

“Il presidente Camisa ha pienamente ragione: Confapi rappresenta oltre 118mila piccole e medie imprese che quotidianamente contribuiscono allo sviluppo del nostro Paese, ma adesso più che mai per dare continuità a questo impegno c’è bisogno di certezze e di programmazione che solo adeguate politiche industriali possono garantire.” Lo dichiara il massimo responsabile di Confapi Taranto, Fabio Greco, plaudendo alle dichiarazioni rilasciate in un’intervista dal dott. Cristian Camisa, il Presidente nazionale della Confederazione che tutela le PMI, da considerare a pieno titolo fattore trainante dell’economia italiana.

“Come Associazione territoriale – afferma Greco – condividiamo in pieno la linea tracciata dal presidente Camisa soprattutto quando sostiene che in questo periodo storico, fortemente influenzato da tensioni geopolitiche, è necessario che il Governo e le Istituzioni europee sostengano la crescita, l’innovazione e la digitalizzazione delle imprese. Si tratta di azioni e fattori che se da un lato possono fare la differenza, dall’altro consentono di evitare il rischio di essere estromessi dal mercato.

Sono sempre stato convinto che per mantenere altro il livello di competitività delle PMI sia indispensabile non solo condividere competenze, conoscenze ed esperienze fra pubblico e privato, ma anche poter contare su politiche che ascoltino proposte e favoriscano la realizzazione di progetti capaci di generare opportunità di sviluppo ed occupazionali.

Proprio a tal proposito desidero ricordare che nei giorni scorsi Confapi ha presentato nel corso della riunione tecnica interministeriale sulla reindustrializzazione del polo siderurgico tarantino un progetto che ha come obiettivo quello di contribuire al rilancio del territorio sempre più proteso verso una diversificazione economico-industriale che deve far leva su competenze certificate ed attività ad alta intensità di manodopera specializzata. – Si legge nella nota – Alla luce di questo, appare quindi essenziale valorizzare il ruolo delle associazioni datoriali e delle realtà di categoria, espressione diretta del tessuto economico e professionale locale. Un’azione coordinata tra pubblico e sistema associativo potrà consentire di attivare concretamente progetti di ricerca, innovazione e investimento, creando sinergie efficaci tra istituzioni, imprese e università.

La ‘transizione’ – conclude il presidente Greco- non deve restare solo sulla carta: deve diventare realtà al più presto, ma bisognerà attuarla non trascurando il potenziamento del nostro Porto, il rilancio di comparti come la cantieristica, che nella nostra città vanta una tradizione consolidata, o come quello della viabilità e dei trasporti, settore che a Taranto difetta per efficienza e continuità.”