Dalla lezione inascoltata di Luigi Einaudi 1955

C’è un rituale che a Taranto si ripete puntuale ogni autunno, con la stessa prevedibilità delle mareggiate di scirocco.Escono le grandi classifiche nazionali sulla qualità della vita — da ItaliaOggi a Il Sole 24 Ore, passando per Ecosistema Urbano — e la città dei due mari si ritrova sul fondo, spesso inchiodata all’ultimo posto assoluto. Seguono ventiquattr’ore di indignazione collettiva, comunicati difensivi, accuse agli algoritmi “punitori del Sud” e promesse di riscatto. Poi cala il sipario, e a Palazzo di Città tutto torna esattamente come prima.

Eppure, se si ha la pazienza di smontare quelle graduatorie si scopre che lo “zero” attribuito a Taranto è in larga parte un’illusione ottica generata da indicatori imperfetti, dati obsoleti e confusione tra ciò che riguarda il capoluogo e ciò che pesa sull’intera provincia. Ma c’è una verità ancora più scomoda, che nessuna rettifica giornalistica potrà mai cancellare: Taranto perde la partita della modernità perché la sua governance — politica e dirigenziale — continua ad amministrare alla cieca.

La lezione tradita di Luigi Einaudi

«Conoscere per deliberare», ammoniva Luigi Einaudi nelle sue Prediche inutili. Un principio cardine dello Stato moderno che a Taranto sembra essere stato capovolto in un più comodo deliberare senza conoscere. Nel pieno della rivoluzione digitale e dell’intelligenza artificiale, mentre le amministrazioni più avanzate governano attraverso modelli predittivi,georeferenziazione dei bisogni e monitoraggio in tempo reale dei servizi, la macchina amministrativa tarantina continua a considerare la statistica non come il cervello strategico dell’Ente, ma come un fastidioso orpello burocratico utile al massimo a spuntare gli adempimenti ISTAT.

Non è solo una questione di vertice politico, che pure cambia colore e stagioni senza mai invertire la rotta. Il problema è profondamente culturale e attraversa l’intera catena di comando dirigenziale. Manca un vero controllo di gestione capace di misurare l’efficienza, i costi unitari, la produttività e i rischi operativi prima che diventino emergenze conclamate. Se quel monitoraggio rigoroso fosse stato parte integrante della routine amministrativa, si sarebbero potuti intercettare e prevenire molti squilibri nelle società partecipate, anziché rincorrerli a posteriori tra bilanci in affanno, inefficienze operative e pezze d’urgenza.

BRT, simulazioni e digital twin: provedere prima di scavare

L’assenza di una cultura del dato si vede in modo plastico anche nella progettazione delle grandi opere e della mobilità urbana, a partire dal dossier complesso e dibattuto delle BRT (Bus Rapid Transit). Quando si ridisegnano assi viari, corsie dedicate, intersezioni e flussi di trasporto pubblico in una città complessa come Taranto, l’improvvisazione o la sola progettazione cartacea non bastano.

Con simulazioni avanzate su flussi reali di spostamento, domanda oraria, impatti sul traffico veicolare e scenari di esercizio, e con l’impiego di digital twin (gemelli digitali) del territorio urbano, molte criticità progettuali, interferenze e frizioni sulle BRT si sarebbero potute testare, correggere e ottimizzare prima di mettere in moto i cantieri e l’opinione pubblica. Il gemello digitale non è uno slogan da convegno tecnologico: è il banco di prova virtuale che evita errori costosi nella realtà.

Il paradosso Calliope: costruire il futuro e regalarlo altrove

L’emblema più clamoroso di questa miopia strategica porta il nome di Calliope, la Casa delle Tecnologie Emergenti finanziata con milioni di euro pubblici per trasformare Taranto in un laboratorio nazionale di innovazione One Health, reti 5G, sensori ambientali IoT, calcolo ad alte prestazioni (HPC) e intelligenza artificiale applicata alla salute urbana.

Un’infrastruttura nata con il Comune di Taranto nel ruolo di ente capofila, pensata per mettere finalmente nelle mani dell’Amministrazione una mole straordinaria di dati ambientali, sanitari e urbani. Cosa ne è stato di quel patrimonio?Anziché integrare quella piattaforma nel cuore pulsante della governance comunale – trasformandola nella control room permanente per orientare le politiche ambientali, la mobilità e la prevenzione urbana – il Comune ha finito per disinteressarsene, abbandonando e di fatto cedendolo all’ASL di Taranto la gestione e le infrastrutture del progetto.

Sia chiaro: che l’Azienda Sanitaria utilizzi quei sistemi per la ricerca epidemiologica è un fatto positivo. Ma che un Comune capoluogo rinunci volontariamente alla regia e all’uso diretto della propria infrastruttura data-driven equivale a costruire una centrale di comando di ultima generazione e poi consegnarne le chiavi al vicino perché non si sa come — o non si ha voglia di — leggerla.

Il PUG e la sfida del futuro

Questa inerzia pesa in modo decisivo anche su uno snodo fondamentale per il futuro della città: il PUG (Piano Urbanistico Generale). Il PUG non è un semplice adempimento urbanistico o un disegno statico di zonizzazione: è la carta d’identità strategica con cui Taranto decide come rigenerarsi, come distribuire i servizi, come gestire il rapporto tra città, mare, aree industriali e quartieri, come affrontare transizione ecologica, demografia e consumo di suolo.

Senza una base informativa solida, aggiornata e georeferenziata – fatta di dinamiche demografiche sub-comunali,fragilità sociali, accessibilità ai servizi, domanda abitativa e scenari simulati – il PUG rischia di nascere già sfasato rispetto ai bisogni reali di chi abita e lavora a Taranto nei prossimi vent’anni.

Come governano le vere Smart City italiane

Basta guardare appena oltre i confini regionali per capire che cosa significhi davvero essere una Smart City guidata dai dati. Le città che dominano stabilmente le classifiche della qualità della vita e dell’innovazione urbana non sono fortunate per caso: sono amministrazioni che hanno messo i data scientist, il controllo di gestione analitico e gli uffici di statistica al fianco del Sindaco e dei Direttori Generali.

Bologna ha istituito un vero e proprio Ufficio di Statistica e Analisi dei Dati integrato con il Gemello Digitale(Digital Twin) della città: ogni intervento sulla mobilità, sul clima urbano o sul welfare viene prima simulato sui flussi reali di popolazione, spostamenti e fragilità sociali, permettendo alla giunta e ai dirigenti di misurare l’impatto delle scelte prima ancora di firmare gli atti.

ha istituito un vero e proprio Ufficio di Statistica e Analisi dei Dati integrato con il Gemello Digitale(Digital Twin) della città: ogni intervento sulla mobilità, sul clima urbano o sul welfare viene prima simulato sui flussi reali di popolazione, spostamenti e fragilità sociali, permettendo alla giunta e ai dirigenti di misurare l’impatto delle scelte prima ancora di firmare gli atti. Milano ha fatto del governo basato sull’evidenza empirica il suo marchio di fabbrica: l’Unità Statistica comunale incrocia quotidianamente anagrafe, trasporti, consumi energetici, mercato immobiliare e mappatura dei servizi di quartiere (la celebre “città a 15 minuti”), orientando investimenti e manutenzioni laddove gli indicatori segnalano squilibri.

ha fatto del governo basato sull’evidenza empirica il suo marchio di fabbrica: l’Unità Statistica comunale incrocia quotidianamente anagrafe, trasporti, consumi energetici, mercato immobiliare e mappatura dei servizi di quartiere (la celebre “città a 15 minuti”), orientando investimenti e manutenzioni laddove gli indicatori segnalano squilibri. Firenze ha costruito una Smart City Control Room in cui flussi pedonali, trasporto pubblico, qualità dell’aria e gestione dei rifiuti convergono su un’unica plancia analitica condivisa tra tutte le direzioni comunali, trasformando i dati in decisioni operative immediate.

ha costruito una Smart City Control Room in cui flussi pedonali, trasporto pubblico, qualità dell’aria e gestione dei rifiuti convergono su un’unica plancia analitica condivisa tra tutte le direzioni comunali, trasformando i dati in decisioni operative immediate. Persino città di dimensioni paragonabili a Taranto, come Trento, Modena o Reggio Emilia, trattano l’informazione statistica e il controllo analitico come un’infrastruttura critica al pari delle strade o delle reti idriche, investendo su uffici studi interni capaci di dialogare alla pari con università e centri di ricerca.

Uscire dall’anno zero

A Taranto, invece, accade l’esatto opposto: i dati ci sono – li produce l’ISTAT con il dettaglio sub-comunale dell’indice di disagio socio-economico, li rilevano i sensori, li custodiscono gli archivi comunali – ma restano muti perché nessuno ai piani alti li interroga prima di decidere.

Finché la classe dirigente di Palazzo di Città continuerà a considerare la statistica un esercizio accademico, il controllo di gestione una formalità o una seccatura da delegare all’ultimo minuto per rispondere a una classifica scomoda, Taranto resterà prigioniera di un paradosso: una città ricca di competenze, sensori e progetti finanziati sulla carta, ma povera di visione.