Che fine ha fatto il Piano Urbanistico Generale? Prima con Melucci, adesso con Bitetti. Avanza l’inerzia amministrativa. I disegnini incomprensibili. Il professor Karrer, il professionista incaricato di redigere il nuovo progetto, starebbe pensando di gettare la spugna

Nella Taranto che figura agli ultimi posti in tutte le classifiche italiane, che vive senza qualità la propria dimensione pubblica, non c’è più traccia del PUG – il Piano Urbanistico Generale. Con Melucci, con Bitetti, siamo ancora qua. Cioè: siamo a niente. All’inerzia amministrativa. Ai disegnini incomprensibili. Secondo alcune indiscrezioni, il professor Karrer, il professionista che dovrà redigere il nuovo progetto di pianificazione urbanistica della città, sarebbe piuttosto contrariato per un immobilismo che dura da anni. C’è chi dice che potrebbe anche lasciare l’incarico a breve. Da capitale della Magna Grecia alle calende greche scorrono i titoli di coda sulle nostro tempo depotenziato. Su ciò che poteva essere e non è stato, per dirla con le parole del poeta Guido Gozzano.

Taranto, la città-imbuto, lunga e stretta, slabbrata da periferie cresciute come funghi negli anni, senza spazi verdi, ospite in casa propria, della Marina Militare prima, e dell’area industriale dell’Ilva dopo, risucchiata da un inverno demografico che stride con le nostre estati torride, sembra voler andare incontro al futuro senza una progettualità. Un’idea compiuta di comunità. Una città per niente in Karriera. Rassegnata. Crocifissa dalla dittatura della mediocrità. Delle sue classi dirigenti. Che tutto avrebbero dovuto fare, fuorché atteggiarsi a governanti. Se siamo ultimi in classifica, prossimi alla retrocessione senza neanche poterci giocare le gare di spareggio, una ragione dovrà pur esserci. Aspettando Godot. E anche il PUG…