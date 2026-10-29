CATTIVI MAESTRI

La sinistra che perde – e prepara nuove sconfitte – nel salotto televisivo della Gruber. Cacciari. D’Alema. Il filosofo della lagna. Il politico che si fa chiamare socialista fuori dall’Italia. Due tipi sinistri

La sinistra che perde. La sinistra uscita sconfitta dall’incontro con la Storia. La sinistra che ha spianato la strada al governo della destra. Vedere, in un colpo solo, Cacciari e D’Alema nel salotto partigiano della Gruber è un corso accelerato per aspiranti professionisti della disfatta. Il bignami dell’ipocrisia servito, con una buona dose di sadismo, all’ora di cena. Il filosofo disorganico rientrato per una sera nei ranghi. Nel partito moderno principe, secondo la definizione di Gramsci. Il politico comunista che si dichiarava socialista soltanto all’estero. Ma mai in Italia. L’ultimo testimone di una cultura gravida di doppiezza intellettuale. Di una superiorità morale inesistente. Raccontata per alimentare il finto mito del comunismo italiano: Paese nel Paese. Massimalista tutto l’anno, riformista nei giorni di festa comandata. Opportunista sempre.

Anche no. Anche basta. Dopo tutti i danni arrecati, e i guasti prodotti nella società italiana, ascoltare ancora i Cacciari e D’Alema rischia di rilevarsi un’opera di masochismo puro. L’inganno che giustifica l’ingiustificabile. Cacciari farnetica in televisione a tutte le ore, perché non sa rassegnarsi al pensionamento delle sue idee. E di un pensiero filosofico divenuto con il passare degli anni debole. Decadente. Destrutturato. Fateci caso: il suo ragionare non offre soluzioni, ma solo disfattismo saccente. Lagna isterica. D’Alema va in giro per presentare il suo libro che, già nel titolo, prova ad ingannarti. A tenderti una trappola. “Eravamo comunisti”. Eravamo? Perche il verbo declinato con il tempo imperfetto? Lo sei – e lo siete – sempre stati. Anche quando, da Presidente del Consiglio, dovette abbracciate la Terza via di Clinton e Blair. Ripudiata subito dopo, perché la propria natura non può celarsi a lungo. Si esplicita prima o poi. Sangue chiama sangue. E quello di “baffino” nulla c’entra con la cultura liberal-socialista. Ne è una riprova che, alla sua età, si sia messo a fare lo sponsor di Giuseppe Conte. Un populista della peggiore specie. Il teorico del “Franza o Spagna purché se magna”. Tipi sinistri, altro che una nuova tipologia di sinistra.

Bobbio diceva di Cacciari: “Se la sua arroganza fosse pari ai suoi pensieri, ci troveremmo di fronte ad un grande filosofo”. Su D’Alema non ricordiamo alcuna sua considerazione. Definiva, però, il PCI un partito sbagliato. Irrisolto. Forte numericamente, debole concettualmente. Cacciari. D’Alema. Se proprio dovete continuare a farli uscire, se tanto vi piace farvi (e farci) male, fatelo almeno con criterio. Uno per volta. Mai tutti e due assieme. Un’ultima raccomandazione: vanno “ingeriti” lontano dai pasti. Occhio a come costruite i palinsesti.