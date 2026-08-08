I baresi impazziscono per Taranto

La città dei due mari rischia di essere appaltata ai “cugini” baresi. Lo stadio. L’ospedale San Cataldo. Gli immobili in città vecchia. Loro furbi, levantini, hanno capito tutto. Noi, indolenti, spartani sì, ma al contrario, non abbiamo capito niente. In curva un tempo si cantava “Chi non salta un barese è…”

Un amore improvviso. Totale. Debordante. A qualcuno piace caldo. Ai baresi, invece, piace Taranto. Sempre più; sempre meglio. Da levante allo Jonio: cambi il mare, lo specchio d’acqua, muta la prospettiva. Da un lago chiuso ti sposti sul Mediterraneo. Dal particolate ti sporgi sul generale. E vedi aumentare, in maniera progressiva, le occasioni per fare affari. Lo stadio Iacovone, l’Ospedale San Cataldo, gli immobili in città vecchia. Il sociale e il profitto. Il pubblico e il privato. Il piatto è ricco, talmente ricco, da tentare una scorpacciata. Un assaggio pantagruelico prolungato nel tempo.

Penalizzata per quanto sia, da classi dirigenti inadeguate, da un modello produttivo superato, novecentesco, che resiste nonostante la propria vicenda compaia già sui libri di storia, Taranto resta la più interessante tra le grandi città pugliesi. Quella con il potenziale maggiore. I baresi, furbi, svegli, levantini, lo hanno capito. I tarantini, indolenti, divisi per invidie provate gli uni contro gli altri, spartani al contrario, no. La differenza tra i due popoli è semplice e abissale al tempo stesso. La possibilità che il capoluogo jonico venga appaltato, svenduto, affidato in mani altrui, spogliato dei propri beni, è il tema vero dell’attualità chiacchierona. Il tornante dirimente della nostra vicenda contemporanea.

Più dell’Ilva passata a miglior vita che, un governo modesto, un ministro che litiga con la lingua italiana, vorrebbe resuscitare nonostante la certificata morte cerebrale. Più della gestione degli impianti sportivi, una volta che sui Giochi sarà calato il sipario. Più del nuovo PUG del quale si sono perse le tracce. Questi sono accessori, importanti, strategici, ma comunque accessori. Elementi secondari. Rispetto a chi deterrà le leve del potere. Quello vero, quello economico, e non il trucco e parrucco di una politica resasi ospite in casa propria. Ai baresi piace Taranto. Ai tarantini piace vedere la propria squadra giocare la domenica a calcio. Nel FORZA TARANTO, che non contempla più il canto di curva “Chi non salta un barese è…”, risiede il nostro mutamento antropologico. La nostra debolezza culturale. La rinuncia ad una dignità svenduta.