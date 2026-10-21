Il candidato ideale

Il PD s’interroga sulle candidature alle prossime Politiche. Peccato, nel frattempo, manchi la politica. Non s’intervenga sul disastro amministrativo in atto nella città dei due mari. E il correntismo esasperato trasformi il più grande partito della sinistra in una destra qualsiasi. L’onorevole Viggiano interviene a Montecitorio, il collega Scotto s’infila le dita nel naso. Il progressismo delle narici
Le Politiche prima della politica. Le Politiche oltre la politica. E’ già iniziato il conto alla rovescia per le prossime consultazioni. Una nuova legge elettorale, le vecchie abitudini. Il capolista, i campioni delle preferenze. La Camera, il Senato. Il proporzionale, il maggioritario. Come sempre, più di sempre: cambia tutto perché non cambi nulla. La corsa per un posto al sole, pardon per un seggio, arrovella i pensieri in casa PD. Riunioni di volpi, strage di galline.
Chi si candida? Il segretario Filippetti? Il vicesindaco Giorno, giovane promessa che ha smarrito le premesse dopo un solo anno di legislatura? Schiacciato, ormai, sulle posizioni perdenti (ed impopolari) del primo cittadino? L’assessore regionale alla Sanità, che litiga in commissione sulle Case di Comunità realizzate in Puglia con i fondi del PNRR? L’uscente Viggiano: colei che quando interviene a Montecitorio, ci regala le dita nel naso del compagno di partito che siede alle sue spalle? L’onorevole Scotto, se non ricordiamo male. Non c’è che dire: tutto così interessante per i tarantini che dovranno scegliere i propri rappresentanti.
La politica non esiste, indietreggia, quando resistono solo le Politiche. Quando siede in Consiglio comunale, nel ruolo di forza maggioritaria, ma non incide sul disastro in atto. Sulla cattiva Amministrazione che ride quando ci sarebbe da piangere. Quando il correntismo fagocita la riconoscibilità di una precisa linea politica. Quando la sinistra si comporta come una destra qualsiasi. I sistemi elettorali, diceva Giovanni Sartori, rispecchiano i costumi di un Paese. Le sue inclinazioni. Anche quelle più grottesche. Un tempo si sceglieva il candidato ideale. Oggi l’ideale è candidarsi a tutte le consultazioni. In capo alla lista; in fondo alla lista. Non si sa mai.