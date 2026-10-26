IMPATTO AMBIENTALE

Restare in maggioranza? Chiamarsi fuori e passare all’opposizione? I tormenti dell’ecologismo di Palazzo, sensibile al richiamo della poltrona. Completamente al verde. Domani tutti convocati dal sindaco. Per l’ennesima riunione di coalizione che non risolverà niente

Da una parte il sindaco; dall’altra il partito dei Verdi. In mezzo un’alleanza che traballa. Una convergenza amministrativa divenuta precaria più che parallela. Bitetti è verde dalla rabbia per le critiche ricevute dal socio di governo in questi giorni. Gli ecologisti di Palazzo vorrebbero operare lo strappo definitivo, tirarsi fuori. Passare all’opposizione se solo il richiamo della poltrona non fosse così forte. E l’esercizio del potere, con le sue lusinghe, con le sue indennità mensili, non ostacolasse la logica conseguenza dei fatti.

Cosa fare, quindi? Quale posizione assumere nell’incontro di maggioranza, convocato per domani pomeriggio, dal primo cittadino? Lascia o raddoppia? Sembra un quiz con Mike Bongiorno, è il dilemma di una forza politica sospesa tra palco e realtà. Che perde consensi. Che rischia di tradire le idee professate per una vita intera. Che, in diverse circostanza, avrebbe voluto nascondere la faccia. Chi rilancia da anni l’anacronistico modello Bilbao, neanche fosse una preghiera quotidiana consumata in un tempio laico, può restare in una compagine di governo votata all’industrialismo novecentesco? Chi ha sempre creduto nel movimentismo, nella disobbedienza civile, può continuare a dare fiducia ad un sindaco che non marcia assieme al suo popolo sceso in piazza per gridare il diritto alla vita? Chi crede nella gestione pubblica delle partecipate comunali, in ossequio ad una vecchia pratica di socialismo municipale, può dare il proprio assenso alla probabile privatizzazione di Kyma Ambiente? Chi si riempie la bocca di rivoluzione green – e sviluppo sostenibile – può sedere in una giunta che taglia gli alberi in città e viene bocciata da tutte le classiche sull’ecosistema urbano?

Bonelli chiede al campo largo di fare in fretta, di non perdere ulteriore tempo. Di scrivere il programma; di trovare il leader. Ma a Taranto, nella città dove si candidò a sindaco, i suoi sono lenti. Impacciati. Impassibili. Coerenti sino alla fine nelle proprie manifeste contraddizioni. Completamente al verde.