L’area “a calda”

Sull’Ilva, Meloni – e il suo governo – sono rimasti con il cerino in mano. L’imbarazzante gestione del ministro Urso. Dei dilettanti allo sbaraglio. I tarantini hanno capito tutto anzitempo, fischiando la premier nell’unica sua visita in città di questa lunga legislatura

Sull’Ilva hanno fallito tutti i governi degli ultimi trent’anni. Ma, quello attuale, porterà la responsabilità della sua chiusura definitiva. Di una fabbrica consegnata ai libri di storia – e alla sociologia degli inganni (di Stato). Meloni resta con il cerino in mano. Rimasto acceso, per la precisione, nella sua mano destra. La mano del cuore. La mano di certi saluti fascio rifrangenti. I tarantini che l’hanno fischiata nella serata inaugurale dei Giochi, sospettavano quanto poi sarebbe accaduto. Avevano capito tutto con largo anticipo. Dimostrando, non è la prima volta, di essere antesignani di certi destini nazionali.

La destra di stanza a Palazzo Chigi ha pagato alcune scelte discutibili, se non addirittura imbarazzanti. Quella, per esempio, di aver affidato al ministro Urso il dossier sulla più importante fabbrica del Paese. Se consegni ad Adolfo, il cui nome è già tutto un programma, un compito del genere sai di doverti andare a schiantare prima che la corsa finisca. Le possibilità di successo sono pari, se non peggio, alla sua grammatica futurista. Periodi confusi, segni della punteggiatura saltati per aria, oratoria da circolo dopolavorista.

Urso ha replicato l’esempio del senatore Turco, quando l’allora sottosegretario alla presidenza del Consiglio presiedeva il tavolo istituzionale del CIS: riunioni tante, tantissime, risultati nessuno. Alla fine: zero tituli. L’Ilva venduta a mezzo mondo, privatizzata, liberalizzata, trattata e ritrattata, ma alla fine sempre sul groppone dello Stato. Senza uno straccio di Piano industriale. Mantenuta, per perdite pari a 50 milioni di euro al mese, dai contribuenti italiani. Urso ha continuato a chiamare, imperterrito, sicuro dei suoi mezzi linguistici, una sorta di kamikaze lanciatosi sulla politica italiana, l’area sottoposta a chiusura dalla magistratura “area a calda”. Mente fredda, cuore caldo. Cioè: mente freddo, cuore calda. Il genere è un optional, l’analisi grammaticale pure.

L’Ilva inciderà sui risultati elettorali delle prossime Politiche? Chissà. Chi può dirlo. Non ci fosse questa sinistra, che sta ancora dietro a D’Alema e Vendola, Meloni dovrebbe preoccuparsi. Il presidente del Consiglio che ha chiuso l’Ilva non volendo chiuderla. A Taranto è stata fischiata per questo. Anche da chi non sapeva fischiare.