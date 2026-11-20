La nuova formazione civica di Boccuni e Vitale, nata in Consiglio comunale, vuole un assessorato. Chi uscirebbe, eventualmente, dall’esecutivo cittadino? Bitetti sconfitto sul terreno della politica manovriera. La sua specialità

Prima la costituzione del gruppo consiliare, avvenuta nelle scorse settimane. Dopo la richiesta dell’assessorato. Una cosa per volta. La road map di “Prossima”, il raggruppamento civico vicino al presidente Decaro, è tracciata. I consiglieri Boccuni e Vitale hanno le idee chiare. E, nei prossimi giorni, le renderanno note al sindaco. La palla, adesso, passa al primo cittadino jonico; spetterà a lui trovare una soluzione. Chi, eventualmente, far uscire perché si liberi un posto nell’esecutivo cittadino. Rischia l’assessore del PD, Riso. Quella della Democrazia Cristiana, Simeone. L’ex sodale di partito di Boccuni e Vitale, Lincesso, ai tempi in cui “Unire Taranto con Bitetti” era un’operazione ancora possibile. E, il sindaco, si restituiva in chiave biblica. Pensando che i raggruppamenti consiliari potessero moltiplicarsi al pari dei pani e dei pesci.

Rischia tutto l’assessore Gravame, ma non perderà nulla al fine. L’ambiente non si tocca; anche se di ambientalismo è rimasto ben poco in certo ecologismo di Palazzo. Il civismo reclama visibilità. Spazio. Incarichi. No quello auspicato da Bitetti in un ermetico comunicato stampa, diramato di domenica pomeriggio (ma chi si occupa della sua comunicazione? Mancano i fondamentali, figuriamoci il resto). Questo è un civismo diverso. Si mette in macchina, raggiunge Bari, riconosce – e si riconosce – in leader non municipalistici. Per il sindaco di Taranto una sconfitta bruciante. Consumatasi sul suo terreno d’elezione. Quello di una politica manovriera. Abile nella tattica, deludente nella strategia.