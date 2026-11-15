Ne ho facoltà

Liviano che dà la parola a Liviano, per ben due volte, certifica una cosa. Lo spirito di Blade Runner che aleggia nel Consiglio comunale di Taranto. Giovanni Sartori chiamava i presidenti delle assemblee “arbitri rigidi”. Non dibattono. Non votono. Dallo Statuto Albertino alla vigente Costituzione: la funzione di terzietà alla base del parlamentarismo liberale

Lo spirito di Blade Runner aleggia, con tutta evidenza, nel Consiglio comunale di Taranto. Nelle sue sedute. Per questa ragione si vedono, in quell’Aula, cose che voi umani non potreste immaginarvi. Non replicabili altrove. Comportamenti che rompono la tradizione istituzionale. Discussioni che infrangono le consuetudini di un’assemblea democratica. Arbitri che, tolto il fischietto dalla bocca, cominciano tutt’a un tratto a giocare la propria partita. In una delimitata, e ben riconoscibile, metà campo. Facendo venir meno quella funzione di terzietà, quell’istituto di garanzia, tipico del parlamentarismo liberale.

Come chiamare, altrimenti, l’intervento dell’altro ieri – e la relativa votazione con le opposizioni – del presidente del Consiglio comunale? Liviano, dando la parola a Liviano per ben due volte, ha inaugurato una nuova prassi politico-amministrativa. Riscritto le regole della funzione di mediazione (e imparzialità). Con il vecchio Statuto Albertino, i presidenti delle due Camere che prendevano parte alla discussione – ed esprimevano il proprio voto invece che astenersi – venivano sfiduciati, rimossi. Con la Costituzione repubblicana era prassi assegnare la presidenza della Camera dei Deputati al maggior partito dell’opposizione. Regola, questa, non più replicata con la riforma in senso maggioritario della legge elettorale.

Chi è super partes non può divenire parte di qualcosa. Patteggiare per una posizione. Snaturare l’istituto giuridico che ne legittima il ruolo. Giovanni Sartori chiamava i presidenti delle assemblee “arbitri rigidi”. Estranei alla contesa politica. Impossibilitati ad intervenire direttamente nell’Aula che presiedono. Liviano che invita Liviano a prendere la parola fa eccezione. Pur non confermando la regola.