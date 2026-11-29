Le candidature per il prossimo Parlamento nel collegio di Taranto. Le indicazioni di Schlein. L’ambizione a correre nel ruolo di capolista. La sinistra come il romanzo di Harper Lee: “il buio oltre la siepe”

A sinistra si scalpita. C’è voglia di spuntare una candidatura nel collegio di Taranto. Possibilmente nel ruolo di capolista, perché possa parlarsi di elezione certa. L’uscente. Gli entranti. Il vero programma del campo largo, che va scrivendosi neanche fosse un trattato assiro-babilonese, chiamasi “un posto al sole”. Non la noiosa fiction Rai che dura dal secolo scorso, ma l’ambizione personale. Il desiderio di rivalsa coltivato in fondo al proprio animo.

Lo schema per il PD voluto da Ella, cioè Elly, ovvero Schlein, è chiaro. Nei quattro collegi pugliesi, i capolista dovranno essere due maschietti e due femminucce. Attraversando il tacco da Nord a Sud: a Foggia, Piemontese; a Bari, Emiliano; nel Salento, Capone. E a Taranto l’uscente Viggiano. Tutto bene, quindi, quel che finisce bene (anche se siamo solo agli inizi)? Macché. Nel capoluogo jonico ambiscono a strappare un biglietto per Roma anche l’attuale assessore della giunta Decaro, Pentassuglia. E il vicesindaco del Comune Giorno, che non si prende con Bitetti. Che non si prende con il Capo di Gabinetto. Alcuni rumors riferiscono di un furente litigio scoppiato tra i due nei giorni scorsi a Palazzo di Città, con urla ascoltabili sino a Piazza Castello.

Se salta Viggiano, che secondo i maligni non è particolarmente amata dalla segretaria nazionale, potrebbe farsi avanti la candidatura di Anna Filippetti. Per il discorso della parità di genere nel computo generale dei quattro capolista regionali. Filippetti, d’altro canto, con la candidatura di Pentassuglia vedrebbe schiudersi la porta d’ingresso del Consiglio regionale. Al posto dello stesso assessore di Martina Franca. Alta politica. La sinistra, come il buio, si spinge oltre la siepe: il romanzo di Harper Lee. Buio a sinistra, per dirla con le parole di Norberto Bobbio. Cambia il genere, non la sostanza.