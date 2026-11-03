Le gravi affermazioni dell’amministratore unico di Kyma Ambiente. Il silenzio del sindaco e dell’assessore alle Partecipate. La politica ridotta a gestualità kafkiana. Si accertino le responsabilità. Questa crisi non è come le altre, può trascinare con sé molto e molti

Quella di Kyma Ambiente non è solo una crisi aziendale. Una complessa – e annosa – vertenza industriale. Non più. Qualcosa è cambiato dopo ieri. I problemi sollevati dall’Amministratore unico della società partecipata dal Comune, nella conferenza stampa con i giornalisti, travalicano il mero dato finanziario. Coinvolgono la politica. Chiamano in causa l’etica pubblica – o quel che resta della stessa. Interrogano gli organi di controllo sull’effettivo esercizio delle loro funzioni e prerogative amministrative. Il coperchio sollevato restituirebbe una pentola dalla profondità sospetta. Uno stano intruglio di colpe diffuse, di adempimenti non ottemperati, replicati negli anni. Senza soluzione di continuità.

L’operazione verità, come Nacci ha voluto chiamare la sua ricostruzione dei fatti, ha il merito di far piovere sul bagnato. Conferendo l’umido di una vicenda opaca, per certi versi sconcertante, non in un deposito qualsiasi di rifiuti. Ma, più semplicemente, all’appello dei responsabili. Alla chiamata in correità di una vicenda dai tratti sempre più kafkiani. La domanda consegnataci da stagioni passate della nostra vicenda pubblica, torna ad assillarci in un piovosa giornata di novembre. Potevano non sapere? Potevano non sapere tutti coloro che avevano – e hanno – titolo a conoscere i bilanci di Kyma Ambiente approvati in questi anni? Potevano non sapere, costoro, l’esposizione debitoria dell’azienda pari a 45 milioni di euro? Potevano non sapere i canoni che non sarebbero stati incassati nell’impianto di Pasquinelli? Potevano non sapere la valutazione, ferma a tredici anni fa, dell’inceneritore ubicato nel comune di Statte? Potevano non sapere che l’Aia (Autorizzazione integrata ambientale) dello stesso impianto fosse scaduta nel 2022? E, colpevolmente, mai più richiesta prima dello scorso 15 dicembre così come intimato dalla Regione?

Perche il sindaco resta in silenzio dopo le gravi affermazioni dell’amministratore unico? Perché permane il mutismo dell’assessore alle Partecipate e al Programma – che è tutto un programma – Cataldino? Attenti! Quella di Kyma Ambiente non è una crisi come le altre. Rischia di produrre strascichi oltre il perimetro della politica. Di trascinare molto e molti. Le copiose piogge di questi giorni non aiutano. Gli argini hanno ceduto…