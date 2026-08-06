All’opposizione a Taranto. Al governo in Regione. Ma Bitetti apre ad una città senza l’Ilva; Decaro, invece, no. La vita difficile dei Cinque Stelle. Chi di populismo ferisce, di populismo patisce. Prima o poi

Ricomincio da tre? No, ricomincio da te. Dal presidente della Regione. Che vita, però, quella dei Cinque Stelle. Difficile replicarne l’esempio. La creatività politica. L’estro populista. Siedono all’opposizione del governo cittadino di Taranto, un esecutivo di centrosinistra, perché il sindaco non volle saperne di contemplare la chiusura dell’Ilva nel suo programma elettorale. Siedono in maggioranza nel governo pugliese, una giunta sempre di centrosinistra, nonostante il presidente della Regione non abbia previsto la chiusura del siderurgico tarantino nel suo programma elettorale. L’eterogenesi dei fini.

Peccato, per i Cinque Stelle of course, le cose siano cambiate nel frattempo. Bitetti dopo la decisione della Corte d’Appello di Milano, apre ad una città senza più l’Ilva; ad un cambio di passo progettuale e produttivo. Decaro, invece, quando non se la prende con i commissari Ilva per un Piano di decarbonizzazione presentato a sua insaputa (parole sue!), ribadisce la centralità del colosso di acciaio per il secondo capoluogo di provincia pugliese. E i Cinque Stelle, cavolo, adesso che fanno? Aderiscono alla maggioranza, in Consiglio comunale, a Taranto? E passano all’opposizione, in Regione, a Bari? Rivedono la mappa geografica delle loro alleanze ballerine?

Che fatica, però, essere populisti. Parlare alla pancia e non alla testa degli elettori. Trasformare i grandi temi della modernità in una permanente campagna elettorale. Tramutare il racconto, qualsiasi ricostruzione dei fatti, in propaganda. Non vorremmo essere nei loro panni. Ricomincio da tre. Ricomincio da te. L’eterna, cinica spensieratezza degli improvvisati.