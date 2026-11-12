Taranto Capitale

Affrontiamo la più straordinaria fase storica della nostra vicenda municipalistica con la solita modestia indaffarata. Non servono leggi speciali, ma uomini speciali. Progetti. Visione. Un’idea di destino. Se qualcuno non se la sentisse più, abbandoni il campo. Liberi la scena

La fase è straordinaria. Di quelle da passaggio d’epoca. Ma, Taranto, sembra andare incontro al proprio destino con la solita modestia indaffarata. Con l’indolenza di una rassegnazione spaccona. L’Ilva. Il Porto. Il Piano Urbanistico generale. L’azienda municipalizzata dei rifiuti. La gestione dell’eredità dei Giochi. Tutto richiama – e prepara – certe sfide dal significato eccezionale. C’è un momento nella storia di una comunità nel quale la responsabilità incrocia lo sguardo con il futuro. E la debolezza, o comunque le criticità, se ben governate, potrebbero segnare una svolta. Lasciare intravedere il riscatto. Imprimere un’inerzia diversa all’incedere municipalistico.

Per farlo, perché i principi possano saldarsi con l’operosità pragmatica, servirebbe una classe dirigente scolarizzata. Un’autentica cultura amministrativa di stampo riformista. Qualche buona lettura. Il coraggio della verità. La valorizzazione esperienziale di idee non stereotipate. Di speciale da queste parti, invece, c’è sola la legge speciale. Le leggi speciali che tutti chiedono, s’intestano, reclamano. Ad ogni cambio di stagione, battuta d’arresto. Per fare cosa, per chiedere cosa, non importa. Non è dato neanche saperlo alla fine. Basta evocarla perché si produca un qualche effetto. Sparare nel mucchio, auspicare l’indistinto, avanzare nel buio, senza un piano circoscritto ad alcuni punti precisi, è l’errore che non dovrebbe compiersi. Che Taranto non può permettersi. Fa il gioco degli altri.

Al Governo nazionale (e regionale), istituendo magari in Comune una cabina di regia permanente con tutti i rappresentanti istituzionali del territorio, andrebbero reclamate tre cose. A. L’istituzione legislativa di Taranto Città Metropolitana. B. Il riconoscimento per il Porto di unica Autorità di Sistema della Puglia. C. L’autonomia universitaria da Bari. Quella jonica è, storicamente, una capitale in un contesto regionale popolato da capoluoghi. Lo è stata nella sua vicenda magno greca. Nel periodo normanno, con il Principato di Taranto. Durante buona parte del Novecento – il secolo breve di Hobsbawm – grazie al miraggio industriale. E lì che bisognerebbe tornare: nel passato che predispone l’avvenire.

Una comunità di destino è davvero tale se pensa in grande, se non si presenta con il cappello in mano davanti a nessuno. Se ripropone un orgoglio laborioso. Anche nell’ora più buia; soprattutto nell’ora più buia. Le fasi straordinarie richiedono uomini straordinari. Se qualcuno si fosse reso conto nel frattempo di non farcela, si metta da parte. Liberi la scena se non si vuole scadere nella sceneggiata.