Le comunità di destino. La moltitudine di Toni Negri. Certa sinistra ecologista del tempo buono. Taranto, a poche ore dalla pronuncia della Corte di Cassazione, consuma l’ultimo strappo con il modello novecentesco della rappresentanza dei diritti. Mettendosi in proprio

La definitiva scissione tra Piazza e Palazzo, tra popolo e istituzioni, si è consumata sabato sera. La moltitudine tarantina, che scende per strada, che protesta per vedere riconosciuti i propri diritti, disconosce ormai qualsiasi mediazione partitica. E’ movimento diffuso. Soggettività sociale (e orizzontale). Tensione metapolitica, per dirla con le parole di Toni Negri. Non delega più gli altri, si mette in proprio. Non crede più a leader di carta: lontani, inadeguati, inorgogliti da uno scranno – il proprio – in Parlamento. Alle alleanze romane tra Verdi e Sinistra. Al modello Bilbao che serviva rilanciare per strappare una candidatura a sindaco negli scorsi anni. Per sedere in Consiglio comunale nella stagione della notorietà precaria.

La battaglia ecologista, a Taranto, non si tinge più di verde. Nell’accezione di una soggettività novecentesca. Di un’organizzazione in linea con l’articolo 49 della nostra Costituzione. Andata per sempre. Partito: inteso come verbo, non più come sostantivo. A poche ore dalla pronuncia della Corte di Cassazione, la comunità tarantina, una comunità di destino come l’avrebbe chiamata Edgar Morin, non è stata lasciata sola. Ha deciso di fare da sola, cavalcando l’onda del futuro. L’unico posto dove possiamo andare. In compagnia di noi stessi, messi alla porta gli imbonitori del tempo buono.